Войти
04.03.2019
Газета.ru

Индия: МиГ-21 сбил пакистанский F-16

592
0
0
Источник изображения: gazeta.ru

Индия объявила об уничтожении пакистанского F-16 своим МиГ-21

Самолет ВВС Индии МиГ-21 сбил пакистанский истребитель F-16 в ходе воздушного боя 27 февраля, заявил вице-маршал авиации Индии Рави Гопала Кришана Капура. По его словам, F-16 после атаки упал на территории подконтрольного Индии штата Джамму и Кашмир. Военные обнаружили обломки ракеты AIM-120 AMRAAM, которой вооружены истребители F-16, что является доказательством применения этих самолетов. В Пакистане эту информацию опровергают.



Вице-маршал индийской авиации Рави Гопал Кришана Капур заявил, что истребитель МиГ-21 ВВС Индии действительно сбил пакистанский F-16 в ходе воздушного боя над Кашмиром 27 февраля. Его слова передает индийская газета Hindustan Times.

Капур утверждает, что F-16 упал на части территории штата Джамму и Кашмир, которую контролирует Пакистан. В качестве доказательства применения в бою F-16 индийские военные показали обломки ракеты AIM-120 AMRAAM, которой вооружены эти истребители. Как утверждают в Нью-Дели, одной такой ракетой F-16 сбил индийский МиГ-21, а вторая не попала в цель и упала на подконтрольной Индии территории в Джамму и Кашмире, передает NDTV. Капур также заявил, что пакистанский F-16 был обнаружен и идентифицирован при помощи радиолокации. В пресс-службе пакистанской армии эти сообщения пока не прокомментировали.

За эскалацией конфликта между Пакистаном и Индией пристально наблюдают власти США, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Госдепартамента. Аналитик Рахул Беди из Janes Information Services поясняет, что, согласно сделке по поставке Исламабаду F-16, Пакистан не имеет право применять эти истребители против другого государства.

Воздушный бой между двумя странами произошел после того, как индийская авиация нанесла удар по лагерю террористической группировки "Джаиш-е-Мухаммад" в подконтрольной Пакистану части Кашмира.

Эта группировка взяла на себя ответственность за атаку 14 февраля в Джамму и Кашмире на автоколонну индийских военных, в результате чего погибли 45 военнослужащих.

Как сообщал телеканал NDTV, 27 февраля в воздушном бою участвовали в общей сложности 32 самолета. Индийская сторона задействовала восемь истребителей, включая четыре Су-30МКИ и два МиГ-21, пакистанская - 24 самолета, в том числе восемь F-16. Сообщается, что индийские летчики преследовали пакистанские самолеты после того, как те провели бомбардировку территории близ военных объектов вдоль линии соприкосновения в Кашмире. Командир авиационного звена Абхинандан Вартхаман атаковал F-16, применив против него ракету Р-73, но его МиГ-21 в этот же момент был поражен ракетой AIM-120 AMRAAM, которыми оснащаются в том числе F-16. Вартхаман катапультировался и был задержан пакистанцами, те обещали освободить его. При этом в Исламабаде опровергают утверждения о гибели своего F-16, заявляя, что в день боя эти истребители не поднимались в воздух. По заявлению пакистанской стороны, в бою были сбиты два индийских МиГ-21.

Тем временем, пользователи в сети и эксперты спорят, действительно ли F-16 был сбит. В интернете появились фотографии, на которых пакистанские военные осматривают остатки разрушенного самолета. Блогеры идентифицировали груды искореженного металла как части двигателей истребителя F-16. На одном из них удалось разглядеть серийный номер.

"По базе данных выходит, что это иорданский F-16B Blok 20. Как известно, между Пакистаном и США в последнее время напряженные отношения, поэтому Пакистан прибегал к помощи Иордании в поставках F-16 в обход США. Кроме того форма найденных обломков фюзеляжа и двигателя намекает, что обломки не от МиГа…", - пишет один из блогеров, также обративший внимание, что поблизости найдены фрагменты ракеты AIM-120C-5 - модификации AIM-120 AMRAAM, - которая используется в истребителях F-16.

Впрочем, полной уверенности в этой версии нет. Некоторые пользователи отмечают, что на фото попали остатки сбитого МиГ-21, а номер на блоке различили неправильно. Сторонники этой версии указывают на один из соседних блоков, на которых виден номер индийского МиГ-21 (CU-xxxx).

Также в пользу этой версии говорит тот факт, что фото с номером было опуликовано именно пакистанскими военными в качестве доказательства уничтожения индийского МиГ-21.

Авторы статьи в Military Watch Magazine также задались вопросом, может ли истребитель третьего поколения МиГ-21 победить самолет четвертого поколения F-16. Журналисты обращают внимание, что МиГ-21 был принят на вооружение в 1959 году, а F-16 - на 20 лет позже. Несмотря на это, у индийских истребителей есть все шансы одолеть более современные пакистанские машины, уверены журналисты.

Над Кашмиром летают самые современные версии МиГов, разработанные специально для индийских ВВС РСК "МиГ и нижегородским авиазаводом "Сокол". По программе глубокой модернизации МиГ-21-83 были обновлены 125 истребителей ВВС Индии, в НАТО эта версия получила имя Bison. "Бизон" оснащен современной системой управления оружием, позволяющей использовать дальнобойные ракеты Р-27 и Р-77, а также Р-27ЭР увеличенной дальности. Кроме того, в самолетах используется израильская система РЭБ El/L8222, срывающая наведение на цель авиационных ракет. С помощью этих новшеств индийские МиГ-21 успешно противостояли в учебном бою куда более грозному противнику, чем пакистанские F-16 - тяжелым истребителям завоевания господства в воздухе F-15 ВВС США, отмечают журналисты.


Елизавета Королева

Права на данный материал принадлежат Газета.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Индия
Иордания
Пакистан
США
Продукция
AMRAAM
F-15
F-16
МиГ-21
РВВ-АЕ
Су-30
Су-30МК
Компании
НАЗ Сокол
Проекты
NATO
ИТ
Похожие новости
04.03.2019
Мог ли индийский МиГ-21 сбить пакистанский F-16
04.03.2019
Для "МИГовского" Бизона американский F-16 по зубам, уверены военные эксперты США
20.08.2018
Су-30СМ: секрет успеха
05.09.2016
Су-30 начинает и выигрывает
22.05.2013
Атака китайского авиапрома
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.03 16:10
  • 4
В России признали неспособность "освоить некоторые технологии"
  • 04.03 16:06
  • 1
США готовят рои РЭБ-беспилотников
  • 04.03 16:05
  • 14
Полевые испытания самоходки "Лотос" завершатся в 2019 году
  • 04.03 16:02
  • 4
Российская БМП-2 оказалась отлично приспособлена к войне в пустыне
  • 04.03 15:47
  • 1
В НПО "Андроидная техника" заявили, что начинать освоение Марса должны роботы
  • 04.03 15:25
  • 1
Генштаб призвал активизировать исследования по защите от угроз в космосе
  • 04.03 15:09
  • 2
Для российских военных разработали робота-санитара
  • 04.03 15:08
  • 1
Корабль "Федерация" будет летать к МКС только в рамках испытаний
  • 04.03 15:02
  • 1
Корабль "Федерация" будет проходить испытания в 2022-2025 годах - Рогозин
  • 04.03 14:52
  • 2
Промахи индийских ВВС при использовании SPICE-2000 оценили в сотни метров
  • 04.03 14:52
  • 3
Замначальника ГШ ВСУ обвинил ЛДНР в применении снаряда "Краснополь"
  • 04.03 14:37
  • 15
Названы сроки создания российских атомных эсминцев типа "Лидер"
  • 04.03 14:27
  • 9
Опрос: большинство американцев считают Россию "критической угрозой"
  • 04.03 14:12
  • 1
Израиль не будет терпеть присутствие Ирана в Сирии - Нетаньяху
  • 04.03 14:10
  • 1
Страны "Бухарестской девятки" заявили об опасности Крымского моста