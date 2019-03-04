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04.03.2019
ИноСМИ

Military Times (США): Россия представила РПК-16 — свою версию легкого пулемета "Стоунер 63" XXI века

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Международный военно-технический форум "Армия-2016". День четвертый
Международный военно-технический форум "Армия-2016". День четвертый.
Источник изображения: © РИА Новости, Евгений Биятов

В 60-е годы прошлого века американец Юджин Стоунер создал революционное по тем временам стрелковое оружие с взаимозаменяемыми элементами, сочетающее в себе свойства винтовки и пулемёта, которое применялось спецназом ВМС США в ходе войны во Вьетнаме, но было слишком капризным в обслуживании. От него в итоге отказались. Концерн «Калашников» предлагает свою версию такого оружия.


Вы когда-нибудь задавали себе вопрос о том, как может выглядеть версия Восточного блока легендарного модульного стрелкового комплекса "Стоунер 63" (Stoner 63)?

Спустя несколько десятилетий после развала Советского Союза (и похорон автомата "Стоунер 63") вы можете получить ответ на этот вопрос в виде РПК-16. Это новый модульный ручной пулемет, над которым отдел исследований и разработок концерна "Калашников" работает уже на протяжении нескольких последних лет.

Комплекс "Стоунер 63" - в свое время - был воплощением модульности, что позволяло конечному пользователю (а именно, американским подразделениям сил специальных операций во Вьетнаме) подгонять это оружие для выполнения определенных операций.

"Стоунер 63" можно было использовать в разных версиях - от карабина до полностью автоматического легкого пулемета, а еще его можно было устанавливать на фиксированную платформу и управлять им с расстояния.

Пулемет РПК-16 концерна "Калашников" рассчитан на то, чтобы солдаты российской пехоты могли пользоваться похожим набором функций: быстро трансформировать оружие в зависимости от предстоящей операции. В результате у подразделений на уровне взвода появляется больше возможностей для действий непосредственно на поле боя или на театре военных действий.

Основанный на новом автомате АК-12, который также производится концерном "Калашников", пулемет РПК-16 призван заменить в войсках устарелый ручной пулемет РПК-74, который находится на вооружении в советской и российской армии с середины 1970-х годов.

Хотя в РПК-16 используется принцип отвода пороховых газов, как и в большинстве автоматов и пулеметом концерна "Калашников", он обладает определенными качествами, которые можно считать значительным улучшением по сравнению с его предшественниками.

РПК-16, ведущий стрельбу с закрытого затвора, поставляется с двумя основными стволами - с длинным (570 миллиметров) и с коротким (370 миллиметров). Оба ствола легко снимаются и заменяются либо самим пользователем, либо механиком по вооружению.

Более длинный ствол используется в варианте ручного пулемета, и в таком виде его скорострельность при ведении автоматического огня составляет 700 выстрелов в минуту. По требованию пользователя РПК-16 может быть превращен в снайперскую винтовку при сохранении его собственного ствола и установки соответствующей оптики на планку Пикатинни.

Для использования в качестве штурмовой винтовки или автоматического оружия с укороченным стволом пользователю нужно лишь поменять ствол на более короткий 370 миллиметровый. На РПК-16 может быть установлена съемная сошка, разнообразные электронные приборы и устройства, а поставляется он также со складывающимся и регулируемым прикладом с буферной трубкой.

РПК-16 изготовлен под патрон 5,45×39 мм - в настоящее время это стандарт в российской армии - и может использовать магазины на 30 или на 45 патронов от АК, магазины от РПК-74, а также барабанные магазины на 95 патронов, специально созданные для нового ручного пулемета.

По словам представителей концерна "Калашников", РПК-16 призван выполнять такую же роль, что и пехотная автоматическая винтовка M27 в американском корпусе морской пехоты, однако он усилен барабанным магазином на 95 патронов.

Пока нет данных о том, когда РПК-16 начнет поступать в войска в большом количестве, однако, по мнению руководства концерна "Калашникова", его испытания будут закончены в первом квартале 2019 финансового года. Вместе с тем Министерство обороны Российской Федерации, как говорят, в этом месяце уже подписало контракт с концерном "Калашников" о начале массовой поставки этого ручного пулемета.

Как всегда, российский спецназ тоже получит этот новый ручной пулемет для использования при проведении специальных операций.


Ян Д'Коста (Ian D'Costa)

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Оригинал публикации
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Страны
Вьетнам
Россия
США
Продукция
АК-12
РПК-16
РПК-74
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
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