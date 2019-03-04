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04.03.2019
ТАСС

В Роскосмосе сообщили о начале создания Национального космического центра в Москве

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Стенд Роскосмоса на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
Стенд Роскосмоса на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Центр создается по поручению Путина, которое он озвучил во время оглашения послания Федеральному собранию

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Роскосмос сообщил о начале работы по созданию Национального космического центра (НКЦ) на базе Центра Хруничева в районе Фили в Москве, идет уточнение рабочих параметров проекта. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы госкорпорации.

"Процесс создания НКЦ уже начат, в настоящий момент во взаимодействии с правительством Российской Федерации, правительством Москвы идет уточнение рабочих параметров проекта, запускается работа по созданию совместного предприятия, компактизации и модернизации производства Центра Хруничева, организации проектирования и строительства комплекса зданий НКЦ", - отметили в компании.

Президент РФ Владимир Путин 27 февраля поручил в рамках реализации послания Федеральному собранию создать в российской столице Национальный космический центр. Новая структура должна заработать в январе 2020 года. Ответственными за организацию работы глава государства назначил премьер-министра Дмитрия Медведева, главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина и мэра Москвы Сергея Собянина. Соответствующий доклад они должны представить до 15 января 2020 года.

Предполагается, что аэрокосмический кластер включит в себя в том числе головные подразделения основных организаций ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро, профильные структурные подразделения научно-исследовательских и образовательных организаций. По данным пресс-службы Роскосмоса, потребуются мероприятия по высвобождению невостребованных производственных площадей, формированию более компактного производства самого Центра Хруничева, созданию совместного предприятия с правительством Москвы, проектированию и строительству комплекса зданий. В одном месте будет собрано 20 тыс. конструкторов и инженеров Роскосмоса.

В свою очередь заммэра Москвы Марат Хуснуллин обозначил, что суммарная площадь сооружений центра достигнет 250 тыс. квадратных метров. При этом потребуется развитие района и строительство автомобильного и пешеходного моста через Москву-реку, а также увязка со строящейся станцией метро "Терехово".

В Роскосмосе назвали общий срок реализации проекта от 3 до 4 лет с учетом нормативных сроков проектирования и строительства комплекса зданий.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Собянин Сергей
Проекты
2020-й год
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