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04.03.2019
Военно-промышленный курьер

NASA согласилось с Роскосмосом по траектории стыковки Dragon-2 с МКС

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Источник изображения: vpk-news.ru

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) согласилось изменить траекторию стыковки беспилотного корабля Dragon-2 компании SpaceX с американским сегментом Международной космической станции. Об этом сообщил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв.

По его словам, такое решение было принято после обсуждений с Роскосмосом порядка и рисков стыковки. Он отметил, что у корабля была такая траектория, что существовала потенциальная опасность столкновения в случае ЧП.

"Роскосмос и NASA достигли консенсуса по обеспечению безопасности экипажа и самой Международной космической станции во время проведения автоматической стыковки космического корабля Dragon 2 к американскому сегменту станции", - говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

На данный момент, добавил исполнительный директор госкорпорации, траектория выбрана таким образом, что опасность касания остаётся только на последних 40 метрах.

Регнум напоминает, что испытательный беспилотный полёт новейшего космического корабля Dragon V2 (Crew Dragon) к МКС должен состояться 2 марта.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
SpaceX
Роскосмос
Проекты
МКС
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