Случайно зажали: эсминец США оказался между фрегатами России

Эсминец США оказался между двумя российскими фрегатами

Американский эсминец "Дональд Кук" случайно оказался зажатым между двумя российскими фрегатами "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Инцидент произошел утром 1 марта в Эгейском море во время, когда американский корабль покидал черноморскую акваторию. В США заявляют, что военные корабли страны инспектируют регион для "обеспечения безопасности мореходства". Корабли ВМФ РФ постоянно сопровождают эсминец во время его пребывания в Черном море.

Американский эсминец "Дональд Кук", покидая Черное море, оказался между двумя российскими фрегатами, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на военно-дипломатический источник.

По его словам, в пятницу, 1 марта, около 8:00 (мск) "Дональд Кук" вышел из пролива Дарданеллы в Эгейское море, направляясь на базу ВМС Рота в Испании. Спустя 10 минут за ним для сопровождения проследовал российский фрегат "Адмирал Эссен". В то же самое время навстречу шел фрегат "Адмирал Макаров", который направлялся из Средиземного моря к Черноморским проливам. В какой-то момент американский эсминец оказался между двумя российскими судами. Отмечается, что такая ситуация не была запланирована. В сети уже появилось фото "встречи" американского эсминца с российскими кораблями.

"Дональд Кук" является самым частым "гостем" в Черном море из кораблей НАТО. Впервые эсминец пришел сюда в 2007 году и с тех пор регулярно появляется у российских берегов. В Пентагоне поясняют, что целью инспекции является "обеспечение безопасности мореходства". На этот раз "Дональд Кук" вошел в акваторию Черного моря 19 февраля, а 25 февраля прибыл в порт Одессы.

За передвижениями эсминца постоянно наблюдали два корабля Черноморского флота. Согласно конвенции Монтре, военные суда нечерноморских стран могут находиться в водах Черного моря не больше 21 суток.

Во время пребывания эсминца в Одессе на его борту состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко со спецпредставителем Вашингтона по Украине Куртом Волкером, передает НСН.

Украинский лидер назвал данную встречу "символической". Он поблагодарил американского представителя за увеличение военного присутствия в Черном море, отметив, что заход эсминца в акваторию - "важный сигнал" Кремлю о том, что Крым "является украинским".

"Сегодняшний визит американских судов в Одессу является яркой демонстрацией уникального сотрудничества между Киевом и Вашингтоном", - написал политик на своей странице в фейсбуке.

Свой пост Порошенко снабдил фотографиями встречи. На снимках присутствуют американский посол Мари Йованович и министр обороны Украины Степан Полторак.

Волкер, в свою очередь, отметил, что США всегда будут "стоять рядом с Украиной и украинским народом на защите свободы и демократии".

Военные корабли США и других стран НАТО стали регулярно появляться в Черном море после задержания Москвой трех украинских судов в Керченском проливе. Инцидент произошел 25 ноября, когда три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Черном море, проигнорировав требования погранслужбы ФСБ остановиться. В течение нескольких часов они совершали опасные маневры и продвигались к Керченскому проливу, после чего были задержаны, сообщили в ФСБ. В ходе допроса члены экипажей, среди которых были сотрудники СБУ, признались, что провокация была преднамеренной. В настоящее время возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы РФ.

В Киеве обвинили Россию в агрессии против украинских кораблей. Украинские власти не раз призывали усилить присутствие НАТО в Черном море. Так, в феврале Порошенко заявил, что усиление присутствия альянса в Черном и Азовском морях необходимо из-за агрессивных действий со стороны России. По его словам, баланс сил в данной акватории был полностью разрушен после "незаконной оккупации Крыма".

Россия размещает на полуострове ракеты и значительно увеличила численность ВМФ, заявил Порошенко в интервью Fox News. Кроме того, не исключены дальнейшие агрессивные действия со стороны Москвы, считает он.

"Именно поэтому присутствие кораблей НАТО станет фактором стабилизации", - сказал президент Украины.

Москва неоднократно подобные обвинения отрицала. Крым стал частью России по итогам референдума 2014 года, а сам плебисцит прошел в соответствии с международным законодательством, подчеркивает РФ.

В конце прошлого года генсек альянса Йенс Столтенберг отмечал, что после инцидента в Керченском проливе произошло усиление мониторинга в Черном море, и корабли НАТО в 2018 году находились в Черном море на 40 дней больше, чем в предыдущем году.

"НАТО усилило присутствие в регионе Черного моря. Мы увеличили свое присутствие до 120 дней в этом году по сравнению с 80 днями в прошлом", - подчеркнул он, обращая внимание, что альянс также расширил и воздушное патрулирование региона.

В середине февраля Клаус Йоханнис, президент Румынии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, также заявил о необходимости усилить присутствие Североатлантического альянса в черноморском регионе.

"Мы не можем игнорировать провокации, с которыми сталкиваемся на восточном фланге. В то время как Евросоюз осуществляет решения, связанные с санкциями - и должен твердо продолжать это делать - нужно, чтобы НАТО продолжала укреплять свою позицию в области сдерживания и обороны на этом фланге", - подчеркнул политик.

Отдел "Армия"