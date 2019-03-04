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04.03.2019
Военное обозрение

Иракцы установили на МТ-ЛБ башню с крупнокалиберным пулемётом

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Иракские силы безопасности продолжают проводить операции, направленные на выявление отдельных групп террористов ИГ (организация запрещена в РФ). Недавно был проведен рейд в пограничном с Сирией районе провинции Анбар, пишет Российская газета.

Источник изображения: https://twitter.com/iraqisof36

На фотографиях, запечатлевших армейскую колонну, среди тяжелой бронетехники были замечены бронированные гусеничные транспортеры МТ-ЛБ.

Интересной особенностью этих машин являются установленные на них вращающиеся башни с крупнокалиберными (14,5 мм) пулеметами КПВ. Модернизация проведена силами армейских умельцев.

Пулемет значительно усилил огневую мощь машины – такое оружие способно поражать цели на дальности до 2 километров. А на дистанции в 500 м оно легко пробивает БТР и БМП.

Во времена Саддама Хусейна МТ-ЛБ был одним из самых распространенных средств доставки пехоты. В этом качестве они использовались во многих общевойсковых соединениях иракской армии. Даже после больших потерь, понесенных в войне с Ираном, а также в конфликтах 1991 и 2003 годов, в стране осталось около 400 единиц такой техники.

В последние годы военные мастерские ведут работу по модернизации МТ-ЛБ, стараясь в меру сил и средств приспособить тягачи к ведению боевых действий. Ранее СМИ сообщали об установки на них четырехствольных ЗПУ-4.

Источник изображения: https://twitter.com/iraqisof36

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Страны
Ирак
Иран
Россия
Сирия
Продукция
МТ-ЛБ
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