Войти
04.03.2019
Российская газета

С какими индийскими танками может сражаться на равных Al Zarrar

691
0
0
Al Zarrar.
Al Zarrar.
Источник изображения: Raza0007 / wikipedia.org

Долгое время основой бронетанкового парка сухопутных войск Исламской Республики Пакистан были китайские средние Тип 59 и Тип 69-II. Первых было приобретено 1200 единиц, других - 250 машин.

К началу нового тысячелетия эта техника безнадежно устарела и нуждалась в радикальной модернизации. В результате после конструкторских работ специалисты Heavy Industries Taxila представили боевую машину, внешне очень мало напоминающую "пятьдесят девятый". Из-за дополнительной брони, которая существенно усилила защиту, литая башня приобрела непривычный угловатый вид.

В качестве основного вооружения использовали клон советской гладкоствольной 125-мм пушки. Однако на танке отсутствует автомат заряжания, поэтому экипаж остался в прежнем составе - 4 человека.

С орудием спарен 7,62-мм пулемет. На башне смонтирован 12,7-мм вариант ДШК.

Танк получил цифровую систему управления огнем с современным прицелом, имеющим тепловизионный канал.

Корпус машины также оснащен дополнительным бронированием. Доработке была подвергнута и ходовая часть. В результате доработок масса Al Zarrar составила 42,7 тонны.

В процессе разработки планировалось установить двигатель мощностью 1200 л.с. Однако на серийных модернизированных машинах стали монтировать 730-сильный мотор. Максимальная скорость по шоссе составляет 55 км/ч. Запас хода - 400 км. Всего было выпущено более 400 таких танков.

Al Zarrar уже участвовали в боевых действиях с боевиками радикальных группировок. Несколько машин было потеряно.

Если говорить, об их возможности противостоять индийским танкам, то они на равных могут сражаться как с Т-72 ранних моделей, так и с Arjun. Последние, несмотря на свой 58-тонный вес, обладают сравнительно слабым бронированием. В то же время у Al Zarrar не много шансов уцелеть в ходе прямого столкновения с Т-90С, которые превосходят его по всем характеристикам.


Модель танка Al-Zarrar на "Армии-2019".
Источник: Алексей Моисеев

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Пакистан
Продукция
Arjun Mk II
Type 59
Т-72
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
28.02.2019
Обострение ситуации: Индия и Пакистан перебрасывают танки к границе
27.02.2019
Танк Т-14 "Армата" могут "спасти" экспортный заказ и 120-мм пушка
01.09.2017
В Минобороны России прошла пресс-конференция, посвященная итогам форума "Армия-2017"
13.09.2011
Индия создает самый дорогой танк в мире
28.06.2011
Танки возвращаются на поля сражений современных войн
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.03 16:27
  • 1
Отставного генерала арестовали за мошенничество с "мертвыми душами"
  • 04.03 16:21
  • 1
В США оценили Т-90М с боекомплектом 3ВОФ128 "Тельник"
  • 04.03 16:10
  • 4
В России признали неспособность "освоить некоторые технологии"
  • 04.03 16:06
  • 1
США готовят рои РЭБ-беспилотников
  • 04.03 16:05
  • 14
Полевые испытания самоходки "Лотос" завершатся в 2019 году
  • 04.03 16:02
  • 4
Российская БМП-2 оказалась отлично приспособлена к войне в пустыне
  • 04.03 15:47
  • 1
В НПО "Андроидная техника" заявили, что начинать освоение Марса должны роботы
  • 04.03 15:25
  • 1
Генштаб призвал активизировать исследования по защите от угроз в космосе
  • 04.03 15:09
  • 2
Для российских военных разработали робота-санитара
  • 04.03 15:08
  • 1
Корабль "Федерация" будет летать к МКС только в рамках испытаний
  • 04.03 15:02
  • 1
Корабль "Федерация" будет проходить испытания в 2022-2025 годах - Рогозин
  • 04.03 14:52
  • 2
Промахи индийских ВВС при использовании SPICE-2000 оценили в сотни метров
  • 04.03 14:52
  • 3
Замначальника ГШ ВСУ обвинил ЛДНР в применении снаряда "Краснополь"
  • 04.03 14:37
  • 15
Названы сроки создания российских атомных эсминцев типа "Лидер"
  • 04.03 14:27
  • 9
Опрос: большинство американцев считают Россию "критической угрозой"