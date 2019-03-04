С какими индийскими танками может сражаться на равных Al Zarrar

Долгое время основой бронетанкового парка сухопутных войск Исламской Республики Пакистан были китайские средние Тип 59 и Тип 69-II. Первых было приобретено 1200 единиц, других - 250 машин.

К началу нового тысячелетия эта техника безнадежно устарела и нуждалась в радикальной модернизации. В результате после конструкторских работ специалисты Heavy Industries Taxila представили боевую машину, внешне очень мало напоминающую "пятьдесят девятый". Из-за дополнительной брони, которая существенно усилила защиту, литая башня приобрела непривычный угловатый вид.

В качестве основного вооружения использовали клон советской гладкоствольной 125-мм пушки. Однако на танке отсутствует автомат заряжания, поэтому экипаж остался в прежнем составе - 4 человека.

С орудием спарен 7,62-мм пулемет. На башне смонтирован 12,7-мм вариант ДШК.

Танк получил цифровую систему управления огнем с современным прицелом, имеющим тепловизионный канал.

Корпус машины также оснащен дополнительным бронированием. Доработке была подвергнута и ходовая часть. В результате доработок масса Al Zarrar составила 42,7 тонны.

В процессе разработки планировалось установить двигатель мощностью 1200 л.с. Однако на серийных модернизированных машинах стали монтировать 730-сильный мотор. Максимальная скорость по шоссе составляет 55 км/ч. Запас хода - 400 км. Всего было выпущено более 400 таких танков.

Al Zarrar уже участвовали в боевых действиях с боевиками радикальных группировок. Несколько машин было потеряно.

Если говорить, об их возможности противостоять индийским танкам, то они на равных могут сражаться как с Т-72 ранних моделей, так и с Arjun. Последние, несмотря на свой 58-тонный вес, обладают сравнительно слабым бронированием. В то же время у Al Zarrar не много шансов уцелеть в ходе прямого столкновения с Т-90С, которые превосходят его по всем характеристикам.

Модель танка Al-Zarrar на "Армии-2019". Источник: Алексей Моисеев

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев