Замначальника ГШ ВСУ обвинил ЛДНР в применении снаряда "Краснополь"

Сегодня украинские СМИ растиражировали интервью с командующим так называемой операцией объединённых сил (ООС) Украины генерал-лейтенантом Сергеем Наевым. По словам украинского генерала, ситуация в районе проведения ООС обострилась. При этом представитель верхушки командования ВСУ традиционно обвиняет в эскалации конфликта противоположную сторону (ДНР и ЛНР), так же традиционно продолжая называть войска ЛДНР "боевиками".

Источник изображения: Минобороны РФ, Mike1979 Russia https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4599808

Наев, который по совместительству является ещё и заместителем начальника Генштаба ВСУ, заявил о том, что украинская армия "вынуждена использовать новейшие вооружения" у линии соприкосновения "в качестве ответной меры". По словам Наева, "несколько дней назад противник применил корректируемый снаряд "Краснополь". При этом украинский генерал добавил, что "Краснополь" производится только в России.

Наева цитируют украинские СМИ:

Это обусловлено стремлением российских оккупантов дестабилизировать ситуацию в районе проведения ООС и показать миру якобы их способность диктовать свои условия.

При этом Наев не стал уточнять, по каким конкретно параметрам было установлено применение именно снаряда "Краснополь" (калибр 152 или 155 мм в зависимости от модификации). Никаких фактов и иных доказательств генерал-лейтенант ВСУ не привёл, судя по всему, представляя всё так, будто бы ему поверят на слово.

Здесь нужно отметить, что относительно недавно в Киеве громко заявили о начале производства аналогов "Краснополя". Речь идёт об управляемых снарядах "Квитник". Первые наработки этих боеприпасов появились ещё в СССР фактически на фоне наработок по "Краснополю". В 2012 году "Квитник" был принят на вооружение в ВСУ и производился до 2014 года. Производителем этих снарядов являлся ГП НПК "Прогресс".

Отказались от производства, как было заявлено, в связи с тем, что 70 процентов комплектующих шли из России.

Теперь применение того же "Квитника" вполне может использоваться ВСУ для провокации с той целью, чтобы переложить вину на бойцов НМ ЛДНР, заявив о якобы использовании теми управляемых боеприпасов российского производства "Краснополь".

Для справки: снаряды "Краснополь" имеются на вооружении армий РФ, Индии и Китая. "Квитник" в ограниченном количестве стоит на вооружении ВСУ.