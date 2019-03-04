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04.03.2019
Военное обозрение

Замначальника ГШ ВСУ обвинил ЛДНР в применении снаряда "Краснополь"

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Сегодня украинские СМИ растиражировали интервью с командующим так называемой операцией объединённых сил (ООС) Украины генерал-лейтенантом Сергеем Наевым. По словам украинского генерала, ситуация в районе проведения ООС обострилась. При этом представитель верхушки командования ВСУ традиционно обвиняет в эскалации конфликта противоположную сторону (ДНР и ЛНР), так же традиционно продолжая называть войска ЛДНР "боевиками".

Источник изображения: Минобороны РФ, Mike1979 Russia https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4599808

Наев, который по совместительству является ещё и заместителем начальника Генштаба ВСУ, заявил о том, что украинская армия "вынуждена использовать новейшие вооружения" у линии соприкосновения "в качестве ответной меры". По словам Наева, "несколько дней назад противник применил корректируемый снаряд "Краснополь". При этом украинский генерал добавил, что "Краснополь" производится только в России.

Наева цитируют украинские СМИ:

Это обусловлено стремлением российских оккупантов дестабилизировать ситуацию в районе проведения ООС и показать миру якобы их способность диктовать свои условия.

При этом Наев не стал уточнять, по каким конкретно параметрам было установлено применение именно снаряда "Краснополь" (калибр 152 или 155 мм в зависимости от модификации). Никаких фактов и иных доказательств генерал-лейтенант ВСУ не привёл, судя по всему, представляя всё так, будто бы ему поверят на слово.

Здесь нужно отметить, что относительно недавно в Киеве громко заявили о начале производства аналогов "Краснополя". Речь идёт об управляемых снарядах "Квитник". Первые наработки этих боеприпасов появились ещё в СССР фактически на фоне наработок по "Краснополю". В 2012 году "Квитник" был принят на вооружение в ВСУ и производился до 2014 года. Производителем этих снарядов являлся ГП НПК "Прогресс".

Отказались от производства, как было заявлено, в связи с тем, что 70 процентов комплектующих шли из России.

Теперь применение того же "Квитника" вполне может использоваться ВСУ для провокации с той целью, чтобы переложить вину на бойцов НМ ЛДНР, заявив о якобы использовании теми управляемых боеприпасов российского производства "Краснополь".

Для справки: снаряды "Краснополь" имеются на вооружении армий РФ, Индии и Китая. "Квитник" в ограниченном количестве стоит на вооружении ВСУ.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
Украина
Продукция
Краснополь
Компании
Минoбороны РФ
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3 комментария
№1
04.03.2019 13:47
Краснополь состоял на вооружении еще в СССР и то что его якобы нет на УКраине такая же брехня,как сказка о якобы отсутствии на Украине винтовок Винторез,которые есть даже в Грузии...Кроме того прежде чем обвинять в чем то РФ пусть ВСУшники расскажут о фронтовых испытаниях на Донбассе,в составе ВСУ,новых танков из Северной Кореи ( Черная Пантера ),с новыми боеприпасами.
+1
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№2
04.03.2019 13:59
Цитата, Flying squad сообщ. №1
Северной Кореи ( Черная Пантера )

Северной?
ЧП из Республики Корея (Южной).
0
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№3
04.03.2019 14:52
Цитата, Flying squad сообщ. №1
Донбассе,в составе ВСУ,новых танков из Северной Кореи ( Черная Пантера ),с новыми боеприпасами.
пруфы будут???
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