Сотрудник ракетного центра имени Макеева в Миассе стал фигурантом уголовного дела - источник
Челябинск. 1 марта. ИНТЕРФАКС - Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали сотрудника Государственного ракетного центра (ГРЦ) имени Макеева (Миасс, входит в госкорпорацию "Роскосмос"), возбуждено уголовное дело, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
"Задержан высокопоставленный сотрудник военной приемки ГРЦ имени Макеева по подозрению в получении взятки", - сказал источник.
По его словам, дело в отношении задержанного возбуждено по оперативным материалам.
"Оно никак не связано с недавним визитом на предприятие гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина", - отметил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что глава "Роскосмоса" Д.Рогозин в феврале проинспектировал ГРЦ имени Макеева.
В пресс-службе регионального УФСБ агентству подтвердили факт задержания.
"Оперативная группа УФСБ работала в Миассе. Подтверждаем задержание одного из сотрудников предприятия, возбуждено уголовное дело. Подробности дела в интересах следствия не раскрываем", - сказали в пресс-службе.
При этом в ведомстве не уточнили название предприятия.
ГРЦ имени Макеева - разработчик новейших межконтинентальных баллистических ракет "Сармат" и стратегических ракет морского базирования.
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