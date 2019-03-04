ВМС Чили сняли с вооружения единственный ледокол

ЦАМТО, 1 марта. ВМС Чили сняли с вооружения единственный имевшийся в их боевом составе ледокол (AP46) "Альмиранте Оскар Виель Торо" (Almirante Oscar Viel Toro) в ходе церемонии, состоявшейся на военно-морской базе в Талькауано.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, таким образом, чилийский флот останется без полярного судна, по крайней мере, до 2022 года, когда на вооружение будет принят новый ледокол – первое судно данного типа, построенное в Южной Америке.

Первоначально построенный в 1969 году 6300-тонный (AP46) "Альмиранте Оскар Виель Торо" предполагалось списать в 2015 году, но из-за отсутствия замены срок его эксплуатации был продлен.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2016 года чилийская судостроительная компания ASMAR заключила с принадлежащей Fincatieri канадской Vard Marine контракт на разработку проекта нового ледокола для ВМС Чили. Стоимость этого соглашения составила 4 млн. евро (4,4 млн. долл.). Официальный контракт стоимостью 217 млн. долл. на постройку корабля был подписан с чилийским флотом в ноябре 2017 года.

Официальная церемония резки первой стали для постройки ледокола состоялась на предприятии ASMAR в Талькауано (регион Био-Био) в августе 2018 года. Процесс постройка несколько затянулся из-за обновления производственных мощностей завода в Талькауано. Судно должно быть спущено на воду в 2022 году.

Новый корабль, получивший наименование "Антарктика-1" (Antartica 1), будет соответствовать ледовому классу PC5 (круглогодичная эксплуатация в однолетних льдах умеренной толщины с включениями многолетнего льда).

По различным прогнозам, поставка ледокола может быть выполнена или к антарктической кампании 2023-2024 гг. или к сезону 2024-2025 гг. Пока же ВМС Чили будут использовать транспортное судно AP-41 "Ахиллес" в качестве основной базы для научных экспедиций, доставку топлива на базы будет выполнять буксир ATF-67 "Лаутаро", а поддержку проводимых в районах Антарктики операций обеспечит патрульный корабль (OPV-83) "Маринеро Фуэнтеальба" (Marinero Fuentealba) класса "Пилото Пардо".