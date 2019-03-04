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04.03.2019
ТАСС

Роскосмос: для стыковки Crew Dragon выбрана самая безопасная для МКС траектория

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Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото.
Источник изображения: © NASA / Jack Fischer

Планируется, что запуск американского корабля к станции состоится 2 марта

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Траектория сближения и стыковки американского корабля Crew Dragon с Международной космической станцией (МКС) была изменена, чтобы минимизировать риск их касания. Об этом сообщил ТАСС в пятницу исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"На раннем этапе рассматривалось несколько вариантов траектории, на окончательном этапе выбиралась траектория, которая представляет наименьшую угрозу в случае отказов", - отметил Крикалев.

По его словам, сама траектория не представляла угрозу, но возникновение ряда отказов техники могло привести к касаниям космического аппарата с МКС. Собеседник агентства подчеркнул, что такая вероятность существует при приближении к Международной космической станции любого корабля.

Также исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам рассказал, что экипаж МКС во время стыковки будет находиться в безопасном месте. "На конечном этапе корабль летит, стыкуясь к американскому стыковочному узлу на американском сегменте. Между экипажем и узлом закрыто несколько люков. Даже если что-то произойдет, экипаж должен оказаться в безопасности", - заключил Крикалев.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что стыковка американского корабля Crew Dragon с Международной космической станцией будет прекращена в случае отклонения режима сближения от штатного. Планируется, что запуск американского корабля к станции состоится 2 марта.

Вопрос о полетах российских космонавтов на кораблях США 

Крикалев также рассказал, что вопрос о доставке российских космонавтов на МКС на американских кораблях Dragon-2 может обсуждаться после того, как пройдут его испытания. 

"Этот вопрос пока не обсуждается. Такие варианты возможны, для этого должны быть выполнены определенные условия по безопасности, надежности. Пока еще ни один человек на этих коммерческих кораблях не летал. Когда пройдут испытания, тогда будет обсуждаться этот вопрос", - отметил Крикалев.

С 2011 года к МКС из пилотируемых кораблей летают только российские "Союзы". В настоящее время новые американские космические корабли для пилотируемых полетов разрабатывают компании SpaceX и Boeing.

SpaceX представила пилотируемую версию корабля Crew Dragon (другое название - Dragon v2) в мае 2014 года. В сентябре того же года между НАСА и SpaceX был заключен контракт на $2,6 млрд для завершения разработки Dragon v2 и его сертификации для полетов на МКС. Crew Dragon - это модификация грузового корабля Dragon, который уже перевозит грузы для МКС, в космос его будет выводить ракета Falcon-9 производства SpaceX.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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