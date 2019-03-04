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04.03.2019
ТАСС

Корабль "Федерация" будет летать к МКС только в рамках испытаний

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Международная космическая станция
Международная космическая станция.
Источник изображения: © NASA

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уточнил, что новый пилотируемый корабль создается для полетов человека к Луне и дальше

ВОРОНЕЖ, 1 марта. /ТАСС/. Новый российский пилотируемый корабль "Федерация" будет летать к Международной космической станции (МКС) только в рамках его испытаний. Постоянно использовать этот корабль при запусках к МКС экономически нецелесообразно, сообщил в пятницу журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Летать на МКС на этом корабле мы не видим никакого смысла, там [на станции] должен работать "Союз", поскольку новый пилотируемый корабль создается для полетов человека к Луне и дальше. В этой связи он будет летать к МКС, но в рамках испытаний, то есть начиная с первого полета в 2022 году, дальше - 2023, 2024, 2025 годы, эти испытательные сроки у нас уже запланированы. Корабль будет пристыковываться к МКС, мы будем отрабатывать все системы его возвращения, он будет многоразовым, но в практической плоскости его использовать для МКС в околоземном пространстве нет экономической целесообразности", - сказал Рогозин.

По его словам, новый корабль намного тяжелее пилотируемого "Союза-МС" и обеспечен дополнительной защитой, которая позволяет ему работать вне магнитного поля Земли. "То есть он должен обеспечить безопасность экипажа в условиях повышенной радиации и иных рисков. Это будет очень сложная дорогостоящая система", - уточнил глава Роскосмоса.

"Федерация" разрабатывается в ракетно-космической корпорации "Энергия". Численность экипажа "Федерации" составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции - до года.

Как ранее сообщили в пресс-службе РКК "Энергия", в настоящее время для проведения автономных и комплексных испытаний выпущен основной объем рабочей конструкторской документации. Развернуто изготовление макетов отсеков корабля, включая конструкцию и бортовые системы.

Рогозин ранее сообщал, что госкорпорация намерена переименовать перспективный пилотируемый космический корабль "Федерация". По его словам, новый корабль должен носить "мужское имя".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
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Роскосмос
Энергия РКК
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Рогозин Дмитрий
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1 комментарий
№1
04.03.2019 15:08
На случай солнечных вспышек на Федерации должен быть предусмотрен вариант укрытия кресел-ложементов экраном биологической радиационной защиты высокого уровня. По сигналу тревоги экипаж должен быстро занять свои места и загерметизировать защиту. КМК.
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