Rheinmetall опробовал боевой лазер

Немецкая армия может вооружиться мобильными лазерными установками. Вчера, 28 февраля, пресс-служба компании Rheinmetall объявила о завершении успешных испытаний боевого лазера потенциальной мощностью 100 кВт.

В Rheinmetall указывают, что испытания проводились на швейцарском полигоне Окзенбоден в окрестностях Цюриха. В ходе тестирования боевой лазер успешно поражал беспилотники и миномётные мины.

Лазерная установка от Rheinmetall. Источник изображения: rheinmetall-defence.com

По словам разработчиков, новая установка является модульной и позволяет комбинировать лазеры мощностью 20 кВт в единый луч. При этом новая разработка Rheinmetall пригодна для использования на земле, воде и в воздухе.

Новый боевой лазер обеспечивает круговую оборону и совместим с зенитным артиллерийским комплексом MANTIS, состоящим на вооружении Бундесвера. В Rheinmetall рассчитывают, что лазерная установка станет частью немецкой многоуровневой системы ПВО.

Наибольших успехов в разработке лазерного оружия добились США. Кроме того, известно, что боевые лазеры разрабатываются в Великобритании, Китае и других странах.