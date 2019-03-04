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04.03.2019
WarSpot

Rheinmetall опробовал боевой лазер

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Лазерная установка от Rheinmetall
Лазерная установка от Rheinmetall.
Источник изображения: rheinmetall-defence.com

Немецкая армия может вооружиться мобильными лазерными установками. Вчера, 28 февраля, пресс-служба компании Rheinmetall объявила о завершении успешных испытаний боевого лазера потенциальной мощностью 100 кВт.

В Rheinmetall указывают, что испытания проводились на швейцарском полигоне Окзенбоден в окрестностях Цюриха. В ходе тестирования боевой лазер успешно поражал беспилотники и миномётные мины.

Лазерная установка от Rheinmetall.

Источник изображения: rheinmetall-defence.com

По словам разработчиков, новая установка является модульной и позволяет комбинировать лазеры мощностью 20 кВт в единый луч. При этом новая разработка Rheinmetall пригодна для использования на земле, воде и в воздухе.

Новый боевой лазер обеспечивает круговую оборону и совместим с зенитным артиллерийским комплексом MANTIS, состоящим на вооружении Бундесвера. В Rheinmetall рассчитывают, что лазерная установка станет частью немецкой многоуровневой системы ПВО.

Наибольших успехов в разработке лазерного оружия добились США. Кроме того, известно, что боевые лазеры разрабатываются в Великобритании, Китае и других странах.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Китай
США
Швейцария
Компании
Rheinmetall
Проекты
БПЛА
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