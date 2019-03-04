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04.03.2019
Интерфакс-АВН

Лавров: США планируют отправить в граничащие с Венесуэлой страны ПЗРК и другое оружие

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ЗРК Stinger
ЗРК Stinger.
Источник изображения: http://veterano.com.ua/

Москва. 1 марта. ИНТЕРФАКС - США намерены закупить в одной из восточноевропейских стран переносные зенитные ракетные комплексы, другие вооружения и переправить их в приграничные с Венесуэлой страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Поступающая информация говорит о том, что на ближайшую перспективу США планируют закупить в одной из восточноевропейских стран стрелковое оружие, минометы, переносные зенитные ракетные комплексы, ряд других видов вооружений и переправить это поближе к Венесуэле с помощью авиакомпании одного из наиболее, а вернее - абсолютно послушного Вашингтону режима на постсоветском пространстве", - заявил С.Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес.

Ранее в МИД РФ сообщали, что вооружение к границам Венесуэлы может быть переправлено украинской авиакомпанией "Антонов".

"Мы эти намерения, конечно же, видим. Видят их и многие другие страны, в том числе непосредственные соседи Венесуэлы. И соседи Венесуэлы - и Бразилия, и Колумбия, в частности, заявили, что они не будут каким-либо образом поддерживать планы вооруженного вооружения в эту страну", - сказал С.Лавров.

По словам главы МИД РФ, "если соседи Венесуэлы сдержат свое слово, будут строго стоять на этой позиции, то, наверное, американские планы не реализуются".

"Так что абсолютное, универсальное, я бы сказал, неприятие в мире вооруженных сценариев, надеюсь, остудит горячие головы в Вашингтоне, хотя там есть и такие, которых ничто не остановит", - подчеркнул С.Лавров.

Он сказал, что Россия будет работать, основываясь на международном праве, требовать уважения США Устава ООН.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Бразилия
Венесуэла
Колумбия
Россия
США
Украина
Компании
Антонов ГП
ООН
Персоны
Лавров Сергей
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