Размещение ракет на Украине обернется катастрофой для ее государственности - Лукашенко

Россия не может допустить появления ракет на Украине, Белоруссия солидарна с позицией Москвы

Минск. 1 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что Украина не должна размещать на своей территории ракеты.

"Сейчас начали размазывать проблему размещения ракет средней и меньшей дальности в Украине. (...) Ни в коем случае нельзя делать в этом направлении шаги, потому что это действительно может обернуться катастрофой для государственности Украины", - заявил А.Лукашенко в пятницу на встрече со СМИ и представителями общественности.

Президент подчеркнул, что "если в Украине будут размещены такие ракеты, - это катастрофа, ведь россияне не могут допустить, чтобы эти ракеты были там".

По его словам, в данном случае в Белоруссии абсолютно солидарны с такой позицией России.

"У меня некоторые вещи, которые не публикуются, вызывают определенное беспокойство и за Беларусь. Не хотелось бы, чтобы в матушке-Европе вспыхнула, не дай Бог, ограниченная ядерная катастрофа", - добавил глава государства.