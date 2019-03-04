Войти
04.03.2019
Интерфакс-АВН

Рогозин рассчитывает представить Совбезу РФ проект российской лунной программы до лета

502
0
0
Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Алексей Филиппов / РИА Новости

Воронеж. 1 марта. ИНТЕРФАКС - Работа над проектом российской лунной программы продолжается, сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"Она еще не до конца согласована. Заказчиком является РАН. Мы - генеральный исполнитель. Она будет представлена Совету безопасности РФ и будет там рассмотрена в ближайшее время. Надеюсь до лета", - сказал Д.Рогозин журналистам в пятницу.

Он заявил, что сроки реализации программы будут зависеть от объемов финансирования.

Д.Рогозин напомнил, что в рамках проекта по освоению Луны в России разрабатывается ракета сверхтяжелого класса и пилотируемый корабль с усиленной радиационной и тепловой защитой, до недавних пор называвшийся "Федерация".

"Его испытание мы начнем в 2022 году. Деньги уже выделены", - сказал глава "Роскосмоса".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
ЯО
Похожие новости
21.07.2017
Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
31.05.2016
Не догоняем
25.12.2014
Дмитрий Рогозин: "Вооружаем армию, чтобы не воевать"
29.07.2014
Космос готов к переходу на отечественное
22.11.2012
Российская лунная одиссея начнется в 2025г.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.03 16:21
  • 1
В США оценили Т-90М с боекомплектом 3ВОФ128 "Тельник"
  • 04.03 16:10
  • 4
В России признали неспособность "освоить некоторые технологии"
  • 04.03 16:06
  • 1
США готовят рои РЭБ-беспилотников
  • 04.03 16:05
  • 14
Полевые испытания самоходки "Лотос" завершатся в 2019 году
  • 04.03 16:02
  • 4
Российская БМП-2 оказалась отлично приспособлена к войне в пустыне
  • 04.03 15:47
  • 1
В НПО "Андроидная техника" заявили, что начинать освоение Марса должны роботы
  • 04.03 15:25
  • 1
Генштаб призвал активизировать исследования по защите от угроз в космосе
  • 04.03 15:09
  • 2
Для российских военных разработали робота-санитара
  • 04.03 15:08
  • 1
Корабль "Федерация" будет летать к МКС только в рамках испытаний
  • 04.03 15:02
  • 1
Корабль "Федерация" будет проходить испытания в 2022-2025 годах - Рогозин
  • 04.03 14:52
  • 2
Промахи индийских ВВС при использовании SPICE-2000 оценили в сотни метров
  • 04.03 14:52
  • 3
Замначальника ГШ ВСУ обвинил ЛДНР в применении снаряда "Краснополь"
  • 04.03 14:37
  • 15
Названы сроки создания российских атомных эсминцев типа "Лидер"
  • 04.03 14:27
  • 9
Опрос: большинство американцев считают Россию "критической угрозой"
  • 04.03 14:12
  • 1
Израиль не будет терпеть присутствие Ирана в Сирии - Нетаньяху