Рогозин рассчитывает представить Совбезу РФ проект российской лунной программы до лета

Воронеж. 1 марта. ИНТЕРФАКС - Работа над проектом российской лунной программы продолжается, сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"Она еще не до конца согласована. Заказчиком является РАН. Мы - генеральный исполнитель. Она будет представлена Совету безопасности РФ и будет там рассмотрена в ближайшее время. Надеюсь до лета", - сказал Д.Рогозин журналистам в пятницу.

Он заявил, что сроки реализации программы будут зависеть от объемов финансирования.

Д.Рогозин напомнил, что в рамках проекта по освоению Луны в России разрабатывается ракета сверхтяжелого класса и пилотируемый корабль с усиленной радиационной и тепловой защитой, до недавних пор называвшийся "Федерация".

"Его испытание мы начнем в 2022 году. Деньги уже выделены", - сказал глава "Роскосмоса".