РФ в 2022 году начнет серийное производство патронов "натовских" калибров

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия в 2022 году начнет серийное производство новых патронов НАТОвских калибров, которые позволят нивелировать последствия отказа США от закупки отечественных стрелковых боеприпасов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростеха.

Индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Сергей Абрамов в интервью РБК сообщил, что российская стрелково-патронная отрасль на протяжении пяти лет теряет около 10 миллиардов рублей ежегодно из-за отказа США закупать отечественные патроны. По его мнению, для улучшения ситуации России необходимо создать новые патроны с улучшенными характеристиками, чтобы быть конкурентоспособными на рынке вооружений в этой сфере.

Ранее Абрамов в интервью РИА Новости заявил, что "Ростех" намерен в 2019 году начать реформирование патронно-стрелковой отрасли России, центром компетенций в этой области станет Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш)

По его словам, с учетом санкционного давления, стрелковые и патронные рынки претерпели изменения, так как часть продукции покупали США или страны-сателлиты, поэтому сейчас идет поиск новых партнеров, перегруппирование активов "Ростеха", которые занимаются этим направлением, и создание условий для развития стрелковой и патронной отрасли.

"Мы впервые приступили к разработке "натовских" калибров 7,62Х51 мм и 8,6Х70 мм. Уже завершены работы по порохам, капсюлям, гильзам. Созданы опытные образцы, которые на полигонах демонстрируют неплохие результаты. К концу года мы рассчитываем получить боеприпас, близкий к идеалу. Серийное производство планируется запустить к 2022 году", - сказали в пресс-службе.

Там напомнили, что ЦНИИТОЧМАШ (входит в Ростех) ведет несколько работ, направленных на совершенствование стрелковых боеприпасов. "Например, существенно модернизированы боеприпасы калибра 5,45 мм. В том числе, создан боеприпас 7Н39, который имеет повышенное бронебойное действие и с 70 метров пробивает броневой лист марки 2П", - сказали в Ростехе.

Также создан патрон 7Н40, обеспечивающий увеличенную кучность стрельбы - более чем в 1,5 раза по сравнению со штатным боеприпасом.

"Кроме того, созданы новые патроны калибра 12,7, обладающие свойством зажжения тяжелых видов топлива, например, дизельного", - резюмировали в госкорпорации.