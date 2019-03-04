Расследование причин появления отверстия в корабле "Союз" не закончено - Рогозин

Воронеж. 1 марта. ИНТЕРФАКС - Расследование причин возникновения отверстия в корпусе бытового отсека транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-09" пока продолжается, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Что касается отверстия: пока расследование продолжается. Когда будут результаты, мы об этом обязательно сообщим", - сказал гендиректор госкорпорации, отвечая на вопрос "Интерфакса".

В ночь на 30 августа 2018 года на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и нашел отверстие в космическом корабле "Союз МС-09". Оно располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожало возвращению космического корабля на Землю.

Позднее российские космонавты ввели в обнаруженное отверстие герметик и закрыли заплатками, затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха. Теперь специалисты пытаются установить причины появления отверстия в корпусе корабля.

11 декабря российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев в ходе выхода в открытый космос взяли пробы герметика, которым было заделано отверстие, и образцы микрометеоритной защиты. Их доставили на Землю для изучения.

10 января Д.Рогозин сообщил, что эксперты в ближайшие недели выяснят причины происшедшего.

Ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Светлана Поддубко в интервью "Интерфаксу" сообщила, что проведенные исследования показали, что отверстие не могло появиться в результате действия микроорганизмов, обитающих внутри станции.

В разное время выдвигались различные версии появления отверстия в обшивке. Среди них - брак при производстве, намеренное повреждение обшивки или столкновение с микрометеоритом или космическим мусором.