Войти
04.03.2019
Интерфакс-АВН

Корабль "Федерация" будет проходить испытания в 2022-2025 годах - Рогозин

490
1
0
Международная космическая станция
Международная космическая станция.
Источник изображения: © NASA

Он будет стыковаться с МКС в рамках испытаний, но предназначен для полетов в дальний космос

Воронеж. 1 марта. ИНТЕРФАКС - Создаваемый в России многоразовый пилотируемый корабль "Федерация" не предназначен для доставки экипажей на Международную космическую станцию, но будет летать туда только в рамках программы испытаний, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Федерация" - это тяжелый корабль. Мы не видим смысла, чтобы он летал на МКС. Там должен работать "Союз", поскольку новый пилотируемый корабль создается именно под обеспечение полётов человека к Луне и дальше. Он будет летать на МКС, но в рамках испытаний", - сказал Д.Рогозин журналистам в пятницу.

Он сообщил, что программа испытаний рассчитана на четыре года. "Первый полет в 2022 году, далее 2023, 2024, 2025 годы - это запланированные сроки испытаний", - сказал глава госкорпорации.

"Федерация" - многоразовый пилотируемый транспортный космический корабль нового поколения. Его разработку ведет ПАО "РКК "Энергия" им. С.П.Королева".

Корабль предназначен для доставки людей и грузов на космические станции, находящиеся на околоземной орбите, а также является одним из ключевых элементов существующей концепции освоения Луны. Для его создания применяются технологии, порой не имеющие аналогов в мировой космонавтике.

В частности, возвращаемый аппарат корабля будет выполнен c использованием новейших композиционных материалов, предусмотрен многоразовый стыковочный агрегат. Современное бортовое электронное оборудование позволит более эффективно решать задачи сближения и стыковки, повысить безопасность экипажа на этапах выведения и спуска на Землю.

Численность экипажа "Федерации" составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, при полете в составе орбитальной станции - до одного года. Общая масса корабля при полете к орбитальной станции будет равна 14,4 т (19 т при полете к Луне), масса возвращаемого аппарата - 9 т. Длина "Федерации" - 6,1 м.

Для выведения корабля на околоземную орбиту планируется использовать ракету-носитель среднего класса "Союз-5", получившую название "Иртыш", головным разработчиком которой также является РКК "Энергия". Отработочные беспилотные запуски корабля намечены на 2022-2023 годы. Пилотируемый полет и стыковка с МКС планируется в 2024 году.

Недавно стало известно, что корабль получит другое имя.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
МКС
Союз-5 РН
Федерация КК
Похожие новости
17.08.2018
"Мы сами с усами". Дмитрий Рогозин готов работать с NASA только на паритетных началах
04.07.2018
Полетали и хватит
31.01.2018
Не счесть "Алмазов"
09.06.2017
Российскую сверхтяжелую ракету планируется запустить в 2028 году
1 комментарий
№1
04.03.2019 15:02
Назвать бы корабль "Флагман".
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.03 16:21
  • 1
В США оценили Т-90М с боекомплектом 3ВОФ128 "Тельник"
  • 04.03 16:10
  • 4
В России признали неспособность "освоить некоторые технологии"
  • 04.03 16:06
  • 1
США готовят рои РЭБ-беспилотников
  • 04.03 16:05
  • 14
Полевые испытания самоходки "Лотос" завершатся в 2019 году
  • 04.03 16:02
  • 4
Российская БМП-2 оказалась отлично приспособлена к войне в пустыне
  • 04.03 15:47
  • 1
В НПО "Андроидная техника" заявили, что начинать освоение Марса должны роботы
  • 04.03 15:25
  • 1
Генштаб призвал активизировать исследования по защите от угроз в космосе
  • 04.03 15:09
  • 2
Для российских военных разработали робота-санитара
  • 04.03 15:08
  • 1
Корабль "Федерация" будет летать к МКС только в рамках испытаний
  • 04.03 15:02
  • 1
Корабль "Федерация" будет проходить испытания в 2022-2025 годах - Рогозин
  • 04.03 14:52
  • 2
Промахи индийских ВВС при использовании SPICE-2000 оценили в сотни метров
  • 04.03 14:52
  • 3
Замначальника ГШ ВСУ обвинил ЛДНР в применении снаряда "Краснополь"
  • 04.03 14:37
  • 15
Названы сроки создания российских атомных эсминцев типа "Лидер"
  • 04.03 14:27
  • 9
Опрос: большинство американцев считают Россию "критической угрозой"
  • 04.03 14:12
  • 1
Израиль не будет терпеть присутствие Ирана в Сирии - Нетаньяху