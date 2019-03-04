Корабль "Федерация" будет проходить испытания в 2022-2025 годах - Рогозин

Он будет стыковаться с МКС в рамках испытаний, но предназначен для полетов в дальний космос

Воронеж. 1 марта. ИНТЕРФАКС - Создаваемый в России многоразовый пилотируемый корабль "Федерация" не предназначен для доставки экипажей на Международную космическую станцию, но будет летать туда только в рамках программы испытаний, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Федерация" - это тяжелый корабль. Мы не видим смысла, чтобы он летал на МКС. Там должен работать "Союз", поскольку новый пилотируемый корабль создается именно под обеспечение полётов человека к Луне и дальше. Он будет летать на МКС, но в рамках испытаний", - сказал Д.Рогозин журналистам в пятницу.

Он сообщил, что программа испытаний рассчитана на четыре года. "Первый полет в 2022 году, далее 2023, 2024, 2025 годы - это запланированные сроки испытаний", - сказал глава госкорпорации.

"Федерация" - многоразовый пилотируемый транспортный космический корабль нового поколения. Его разработку ведет ПАО "РКК "Энергия" им. С.П.Королева".

Корабль предназначен для доставки людей и грузов на космические станции, находящиеся на околоземной орбите, а также является одним из ключевых элементов существующей концепции освоения Луны. Для его создания применяются технологии, порой не имеющие аналогов в мировой космонавтике.

В частности, возвращаемый аппарат корабля будет выполнен c использованием новейших композиционных материалов, предусмотрен многоразовый стыковочный агрегат. Современное бортовое электронное оборудование позволит более эффективно решать задачи сближения и стыковки, повысить безопасность экипажа на этапах выведения и спуска на Землю.

Численность экипажа "Федерации" составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, при полете в составе орбитальной станции - до одного года. Общая масса корабля при полете к орбитальной станции будет равна 14,4 т (19 т при полете к Луне), масса возвращаемого аппарата - 9 т. Длина "Федерации" - 6,1 м.

Для выведения корабля на околоземную орбиту планируется использовать ракету-носитель среднего класса "Союз-5", получившую название "Иртыш", головным разработчиком которой также является РКК "Энергия". Отработочные беспилотные запуски корабля намечены на 2022-2023 годы. Пилотируемый полет и стыковка с МКС планируется в 2024 году.

Недавно стало известно, что корабль получит другое имя.