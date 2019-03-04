В России созданы способные поджечь дизтопливо патроны

Новый тип зажигательных патронов калибра 12,7 мм создали российские конструкторы. Об этом в пятницу, 1 марта, рассказал главный конструктор боевой экипировки Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в "Ростех") Игорь Некрасов.

По его словам, институт завершил опытно-конструкторскую работу "Аверс" — так называлось создание патронов, обладающих свойством поджога тяжелых видов топлива, например дизельного. Ранее в Вооруженных силах существовали патроны, которые могли зажигать только бензиновое топливо, пишет "РИА Новости".

"Созданы бронебойно-зажигательный патрон и зажигательный", — отметил Некрасов.

Он также рассказал о завершении создания двух новых патронов калибра 5,45 мм повышенного бронепробития и кучности в рамках опытно-конструкторской работы "Ратник".

Накануне президент России Владимир Путин осмотрел выставку образцов перспективного российского оружия. Наибольший интерес глава государства проявил к электрошокеру-пистолету с пятью зарядами и образцу нового армейского пистолета.