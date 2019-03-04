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04.03.2019
ЦАМТО

Саперы ЮВО на Кубани получили на вооружение новейший мобильный комплекс разминирования МИКР

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МИКР
Мобильный инженерный комплекс разминирования - МИКР.
Источник изображения: https://vk.com/

ЦАМТО, 1 марта. Инженерно-саперная часть ЮВО, дислоцированная в Краснодарском крае, получила на вооружение новейший мобильный инженерный комплекс разминирования МИКР на базе микроавтобуса повышенной проходимости.

МИКР предназначен для эффективного обеспечения разминирования местности и объектов в городских условиях, выполнения охранных мероприятий на военных объектах.

Основные задачи комплекса – разведка местности, промышленных и жилых помещений, объектов и транспорта, обнаружение и определение места расположения взрывоопасных предметов, а также проведение работ по обезвреживанию и ликвидации обнаруженных предметов и выполнение технологических операций.

В комплекте машины четыре типа миноискателей, шесть типов поисково-досмотровых комплексов, блокираторы радиоуправляемых взрывчатых устройств, робототехнический комплекс "Кобра-1600", комплект средств разрушения ВОП "2Р4", а также комплект фото и видеооборудования.

Всего оснащение МИКР насчитывает более 20 видов различной сложности технических устройств, предназначенных для поиска и обезвреживания взрывных устройств, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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