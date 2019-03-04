Российскую лунную программу представят Совбезу до лета 2019 года

Макеты ракет семейства «Ангара» на стенде «Роскосмоса» на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.

ВОРОНЕЖ, 1 марта. /ТАСС/. Лунная программа России, рассчитанная до 2040 года, будет представлена в Совет безопасности РФ на рассмотрение до лета этого года, сообщил в пятницу журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Она [лунная программа] будет представлена Совету безопасности Российской Федерации и будет рассмотрена. Надеюсь, что до лета", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.