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04.03.2019
ТАСС

Российскую лунную программу представят Совбезу до лета 2019 года

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Макеты ракет семейства «Ангара»
Макеты ракет семейства «Ангара» на стенде «Роскосмоса» на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
Источник изображения: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

ВОРОНЕЖ, 1 марта. /ТАСС/. Лунная программа России, рассчитанная до 2040 года, будет представлена в Совет безопасности РФ на рассмотрение до лета этого года, сообщил в пятницу журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Она [лунная программа] будет представлена Совету безопасности Российской Федерации и будет рассмотрена. Надеюсь, что до лета", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Рогозин Дмитрий
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