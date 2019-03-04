Для "МИГовского" Бизона американский F-16 по зубам, уверены военные эксперты США

Сообщения Индии и Пакистана о воздушном бое между ВВС двух стран диаметрально противоположны. Исламабад сообщил о двух сбитых МиГ-21, показал фото плененного индийского пилота. В Дели заявили, что индийские летчики уничтожили F-16. Пакистан утверждает, что самолеты этого типа в бою не участвовали, хотя найденные фрагменты американских ракет AIM-120 класса "воздух-воздух" из арсенала F-16 свидетельствуют об обратном.

Тем временем эксперты задались чисто техническим вопросом: может ли истребитель третьего поколения МиГ-21 победить самолет четвертого поколения F-16. Ответ - да.

Несмотря на разницу в поколениях и возврасте: МиГ-21 принят на вооружение в 1959 году, F-16 - на 20 лет позже, - у индийских истребителей есть все шансы одолеть более современные пакистанские машины, считают авторы статьи, опубликованной Military Watch Magazine. Следует учитывать, что в небе над Кашмиром летают самые современные версии МиГов, разработанные специально для индийских ВВС РСК МиГ и нижегородским авиазаводом "Сокол". По программе глубокой модернизации МиГ-21-83 были обновлены 125 истребителей ВВС Индии, в НАТО эта версия получила имя Bison.

Истребитель оснащен современной системой управления оружием, позволяющей использовать дальнобойные ракеты Р-27 и Р-77, а также Р-27ЭР увеличенной дальности. Еще более грозным довеском к надежной советской конструкции стала израильская система РЭБ El/L8222, срывающая наведение на цель авиационных ракет.

С помощью этих новшеств индийские МиГ-21 успешно противостояли в учебном бою куда более грозному противнику, чем пакистанские F-16 - тяжелым истребителям завоевания господства в воздухе F-15 ВВС США, чем немало удивили американцев.