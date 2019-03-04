Фото: российский фрегат встретился с эсминцем США

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В Сети появилось фото встречи новейшего фрегата Черноморского флота РФ "Адмирал Эссен" с эсминцем 6-го флота США Donald Cook.

Оба корабля покидают Черное море. "Адмирал Эссен" сменит в составе группы российских кораблей в Средиземномом море однотипный фрегат "Адмирал Макаров". Donald Cook отправляется на базу ВМС Рота в Испании после очередной "инспекции" Черного моря.

Американский эсминец - самый частый из кораблей НАТО гость у российских берегов. Он приходит в Черное море с 2007 года, в последнее время - по несколько раз в год. Целью визитов является, по формулировке Пентагона, "обеспечение безопасности мореходства", а проще говоря - демонстрация флага. На этот раз Donald Cook навестил Грузию и несколько дней простоял в порту Одессы. За передвижениями эсминца неотрывно наблюдали два корабля Черноморского флота.

"Адмирал Эссен" - фрегат проекта 11356, вооруженный крылатыми ракетами большой дальности "Калибр", комплексом ПВО "Штиль" и артустановкой. Передан флоту в 2016 году. Для борьбы с подлодками корабль использует палубный вертолет, торпеды и реактивные бомбы.

Антон Валагин