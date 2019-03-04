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04.03.2019
Военное обозрение

Фрегат "Адмирал Макаров" разошёлся встречным курсом с "Дональдом Куком"

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Американский эсминец "Дональд Кук", покинувший Черное море и спешащий в порт приписки Шестого флота США Неаполь, чуть было не попал "в коробочку" российских фрегатов "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на военно-дипломатический источник.

"Адмирал Эссен" и "Дональд Кук" проходят Босфор

Источник изображения: topwar.ru

Как пишет издание, в Эгейском море у южного входа в пролив Дарданеллы утром на встречных курсах разошлись ракетный эсминец "Дональд Кук" 6-го флота США и фрегат "Адмирал Макаров" Черноморского флота. Американский эсминец вышел в Эгейское море из Дарданелл в 08:00 мск. вр. Буквально через 10 минут после него в Эгейское море вошел российский фрегат "Адмирал Эссен", следующий в Средиземное море, в это же время "Дональд Кук" разошелся на встречных курсах с идущим в Черное море "Адмиралом Макаровым".

Американский эсминец зашел в Черное море 19 февраля. За время нахождения в акватории Черного моря он посетил румынский и украинский порты, после чего проследовал в обратном направлении.

Российский фрегат "Адмирал Эссен" покинул Севастополь 28 февраля и следует в Средиземное море, где вольется в состав постоянной группировки ВМФ РФ на замену фрегату "Адмирал Макаров", который следует на базу Черноморского флота в Севастополь.

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