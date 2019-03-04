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04.03.2019
Интерфакс-АВН

Лукашенко не собирается требовать платы от РФ за военные базы

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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко.
Источник изображения: gazeta.ru

Минск. 1 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что не намерен требовать от России платы за размещение на территории страны российских военных объектов.

"Сегодня у нас существуют российские базы. Сколько вы нам за них платите? Ноль. Я раскрываю военную тайну", - заявил А.Лукашенко на встрече с общественностью и СМИ в пятницу в Минске.

"Буквально через год надо заключать соглашение (о продлении срока аренды военобъектов, - "ИФ"). Я сказал, что мы с вас ни копейки и впредь не возьмем, даже если вы налоговый маневр не отрегулируете", - сказал президент.

С 1995 года на территории Белоруссии размещены два российских военных объекта - 43-й узел связи Военно-морского флота России "Вилейка" (радиостанция "Антей") и радиолокационная станция "Волга" дециметрового диапазона (узел "Барановичи") в составе российской системы предупреждения о ракетном нападении.

Узел связи "Вилейка", расположенный у одноименного города, действует с 1964 года и обеспечивает связь на сверхдлинных волнах Главного штаба ВМФ России с атомными подводными лодками, несущими боевое дежурство в районах Атлантического, Индийского и частично Тихого океанов. Он также проводит радиотехническую разведку и радиоэлектронную борьбу и работает в интересах других видов ВС России.

РЛС "Волга" (расположено недалеко от г.Ганцевичи) создана в 1980-х годах, является элементом российской системы предупреждения о ракетном нападении, входит в структуру Космических войск России. "Волга" способна обнаруживать баллистические ракеты в полете, а также космические объекты, идентифицировать их и отслеживать траекторию, рассчитывая точки старта и падения. Помимо территории Западной Европы, станция контролирует районы патрулирования подлодок НАТО в Северной Атлантике и Норвежском море.

Срок аренды обоих объектов составляет 25 лет.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
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Россия
Продукция
Волга РЛС
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