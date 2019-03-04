Доказательства уничтожения пакистанского F-16 вызвали споры в Сети

In the 1st pic ull see the serial no of the jet 80269, in 2nd pic u can see the result of F-16 database, its a Jordanian F-16, now in the 3rd pic u will see why PAF is using Jordanian jets. pic.twitter.com/JwM6kXXQUE — may singh rajput (@may_singh1) 28 С„РµРІСЂР°Р»СЏ 2019 Рі.

В интернете появились новые доказательства того, что истребитель F-16 ВВС Пакистана был сбит в воздушном бою 27 февраля в небе над Кашмиром. Блогеры выложили фотографии, на которых пакистанские военные осматривают остатки разрушенного самолета.

Показанные на снимках груды искореженного металла были идентифицированы как части двигателей истребителя F-16. На одном из них удалось разглядеть серийный номер.

"По базе данных выходит, что это иорданский F-16B Blok 20. Как известно, между Пакистаном и США в последнее время напряженные отношения, поэтому Пакистан прибегал к помощи Иордании в поставках F-16 в обход США", - сообщается в блоге andrei-bt.

Впрочем, полной уверенности нет. По другому мнению, на фото попали остатки сбитого МиГ-21, а номер на блоке различили неправильно. Сторонники этой версии указывают на один из соседник блоков, на которых виден номер индийского МиГ-21 (CU-xxxx). Также в пользу этой версии говорит тот факт, что фото с номером было опуликованно именно пакистанскими военными в качестве доказательства уничтожения индийского МиГ-21.

maybe goof up from your army. please look up the serial no(8-0269). it is F16 given to pak by jordan. pic.twitter.com/9ukjeioYvY — а¤ља¤Їа¤Ё (@Tweet2Chayan) 28 С„РµРІСЂР°Р»СЏ 2019 Рі.

Напомним, ранее были найдены фрагменты американской ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM. Подобное оружие могут применять лишь истребители американского производства, однако Пакистан все еще отрицает участие F-16 в воздушном бою.

Напомним, что 27 февраля на границе Индии и Пакистана произошел воздушный бой. В нем, по данным индийской стороны участвовало 24 пакистанских самолета, в том числе восемь F-16. На их перехват вылетели восемь индийских истребителей. Индийский летчик на МиГ-21 Bison преследовал пакистанский F-16 и сбил его. Затем в МиГ попала ракета AMRAAM, и индийский пилот катапультировался. Он попал в плен.

Николай Грищенко