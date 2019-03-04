Войти
04.03.2019
Российская газета

Снайперская "мортира": какие новейшие винтовки показали Путину

628
0
0
Владимир Колокольцев и Владимир Путин
Владимир Колокольцев и Владимир Путин.
Источник изображения: Алексей Никольский/ РИА Новости

Новейшие образцы снайперского оружия продемонстрировал глава МВД РФ Владимир Колокольцев президенту страны Владимиру Путину. Сейчас они походят госиспытания и скоро будут приняты на вооружение.

О подробностях презентации проекту WarGonzо рассказал конструктор и учредитель оружейной компании Lobaev Arms Владислав Лобаев.

По его словам, главе государства были представлены две модели: ДВЛ 10м2 "Урбана" под боеприпас 308win и DXL-3 "Возмездие" под боеприпас 338LM.

Уникальность второй винтовки заключается в том, что она способна стрелять на расстояние до 4 километров.

Однако как заметил Владислав Лобаев, это может сделать далеко не каждый профессиональный снайпер.

- Это работа, к которой нужна подготовка месяцами или даже годами, - пояснил он. - Это специально подготовленное оружие, специально подготовленный прицел, с которым можно выстрелить на очень большой угол, ну и патрон тоже отличается от стандартного. Разгоняет пулю до более высоких скоростей, да и пуля тяжелее обычной.

Сам президент страны во время презентации сравнил эту винтовку с мортирой.

Также Владислав Лобаев сообщил, что обе винтовки успешно прошли апробацию в МВД РФ.  Сейчас они на госиспытаниях, а затем будут приняты на вооружение.

В ближайшее время компания представит еще модель - TSVL-8 "Сталинград" под боеприпас 338LM.

Справка "РГ"

ДВЛ 10м2 "Урбана" - легкая снайперской винтовка для широкого спектра задач. Может быть использована, как полицейскими, так и военными подразделениями.  Дульная скорость - 840 метров в секунду. Длинна - 1223 миллиметра. Вес - 6000 грамм. Длина ствола - 660 миллиметра.

DXL-3 "Возмездие" - высокоточная дальнобойная винтовка. Матчевый ствол повышает кучность стрельбы. Портативный приклад выполнен из авиационного алюминия.[/b] [b]Дульная скорость - 900 метров в секунду.  Длина - 1345 миллиметра. Вес - 7950 грамм. Длина ствола  -  740\780\820 миллиметра.

Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
25.02.2019
Поезд с военными трофеями из Сирии отправился в тур по России
17.10.2016
Спецстрой попал под контрольную проверку
29.09.2016
О какой угрозе России можно говорить?
19.10.2015
Ренци: РФ нужно войти в коалицию по Сирии, а не действовать в одиночку
26.02.2013
Торг там неуместен
11.04.2008
В.Путин подписал указ о внесении изменений в некоторые акты президента РФ в связи с созданием госкорпорации "Росатом"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.03 16:27
  • 1
Отставного генерала арестовали за мошенничество с "мертвыми душами"
  • 04.03 16:21
  • 1
В США оценили Т-90М с боекомплектом 3ВОФ128 "Тельник"
  • 04.03 16:10
  • 4
В России признали неспособность "освоить некоторые технологии"
  • 04.03 16:06
  • 1
США готовят рои РЭБ-беспилотников
  • 04.03 16:05
  • 14
Полевые испытания самоходки "Лотос" завершатся в 2019 году
  • 04.03 16:02
  • 4
Российская БМП-2 оказалась отлично приспособлена к войне в пустыне
  • 04.03 15:47
  • 1
В НПО "Андроидная техника" заявили, что начинать освоение Марса должны роботы
  • 04.03 15:25
  • 1
Генштаб призвал активизировать исследования по защите от угроз в космосе
  • 04.03 15:09
  • 2
Для российских военных разработали робота-санитара
  • 04.03 15:08
  • 1
Корабль "Федерация" будет летать к МКС только в рамках испытаний
  • 04.03 15:02
  • 1
Корабль "Федерация" будет проходить испытания в 2022-2025 годах - Рогозин
  • 04.03 14:52
  • 2
Промахи индийских ВВС при использовании SPICE-2000 оценили в сотни метров
  • 04.03 14:52
  • 3
Замначальника ГШ ВСУ обвинил ЛДНР в применении снаряда "Краснополь"
  • 04.03 14:37
  • 15
Названы сроки создания российских атомных эсминцев типа "Лидер"
  • 04.03 14:27
  • 9
Опрос: большинство американцев считают Россию "критической угрозой"