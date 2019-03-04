Снайперская "мортира": какие новейшие винтовки показали Путину
Новейшие образцы снайперского оружия продемонстрировал глава МВД РФ Владимир Колокольцев президенту страны Владимиру Путину. Сейчас они походят госиспытания и скоро будут приняты на вооружение.
О подробностях презентации проекту WarGonzо рассказал конструктор и учредитель оружейной компании Lobaev Arms Владислав Лобаев.
По его словам, главе государства были представлены две модели: ДВЛ 10м2 "Урбана" под боеприпас 308win и DXL-3 "Возмездие" под боеприпас 338LM.
Уникальность второй винтовки заключается в том, что она способна стрелять на расстояние до 4 километров.
Однако как заметил Владислав Лобаев, это может сделать далеко не каждый профессиональный снайпер.
- Это работа, к которой нужна подготовка месяцами или даже годами, - пояснил он. - Это специально подготовленное оружие, специально подготовленный прицел, с которым можно выстрелить на очень большой угол, ну и патрон тоже отличается от стандартного. Разгоняет пулю до более высоких скоростей, да и пуля тяжелее обычной.
Сам президент страны во время презентации сравнил эту винтовку с мортирой.
Также Владислав Лобаев сообщил, что обе винтовки успешно прошли апробацию в МВД РФ. Сейчас они на госиспытаниях, а затем будут приняты на вооружение.
В ближайшее время компания представит еще модель - TSVL-8 "Сталинград" под боеприпас 338LM.
Справка "РГ"
ДВЛ 10м2 "Урбана" - легкая снайперской винтовка для широкого спектра задач. Может быть использована, как полицейскими, так и военными подразделениями. Дульная скорость - 840 метров в секунду. Длинна - 1223 миллиметра. Вес - 6000 грамм. Длина ствола - 660 миллиметра.
DXL-3 "Возмездие" - высокоточная дальнобойная винтовка. Матчевый ствол повышает кучность стрельбы. Портативный приклад выполнен из авиационного алюминия.[/b] [b]Дульная скорость - 900 метров в секунду. Длина - 1345 миллиметра. Вес - 7950 грамм. Длина ствола - 740\780\820 миллиметра.
Олег Корякин
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