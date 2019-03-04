Путину показали новый пистолет и многозарядный электрошокер

Президент России Владимир Путин перед заседанием коллегии МВД осмотрел выставку образцов перспективного российского оружия. Наибольший интерес глава государства проявил к электрошокеру-пистолету с пятью зарядами и образцу нового армейского пистолета.

Как уточняет "РИА Новости", электрошокер-пистолет способен стрелять на расстояние до 6 м, а после этого поражает жертву электрическим зарядом.

Кроме того, глава государства осмотрел стенд конной и туристической полиции, где пообщался с девушками, служащими в соответствующих подразделениях.

Заседание коллегии МВД прошло в четверг, 28 февраля, в здании ведомства на Житной улице.

5 января стало известно о завершении испытаний нового перспективного пистолетного комплекса "Удав". Калибр оружия — 9 мм, вес — 780 г, емкость магазина — 18 патронов. Специально для него были разработаны два новейших патрона — дозвуковой и повышенной пробиваемости. Пистолет способен пробивать бронежилеты второго класса. Предполагается, что "Удав" заменит повсеместно используемый пистолет Макарова, который уже не соответствует современным требованиям.