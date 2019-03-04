Войти
04.03.2019
ЦАМТО

WB Group предлагает барражирующий боеприпас WARMATE ВС Австралии

454
0
0
Беспилотный комплекс Warmate-1
Беспилотный комплекс Warmate-1.
Источник изображения: wbgroup.pl

ЦАМТО, 1 марта. В рамках оборонной выставки AVALON 2019 в Мельбурне польская компания WB Group подписала с австралийской Cablex дистрибьюторский договор на использование и интеграцию комплексов барражирующих боеприпасов WARMATE в интересах СВ Австралии.

Соглашение подписали министр оборонной промышленности Австралии Севен Чобо и посол Польши в Австралии Михал Колодзейски.

В соответствии с положениями соглашения, компания Cablex будет единственным дистрибьютором WARMATE и конечным интегратором системы, адаптированной к требованиям СВ Австралии. Подписанное соглашение является результатом заинтересованности Вооруженных сил Австралии в приобретении барражирующих боеприпасов, предназначенных для применения в формированиях тактического звена.

Как сообщал ЦАМТО, WARMATE представляет собой барражирующий боеприпас, разработанный подразделением WB Electronics, который может оснащаться боевыми частями разработки Военного технического института вооружения (Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia – WITU).

Система WARMATE является многоцелевой и в зависимости от установленной полезной нагрузки может применяться для выполнения следующих задач:

- сбора информации и разведки (головка GS9 с видеокамерой);

- ведения разведки и нанесения удара по живой силе противника (разведывательная головка с осколочной или термобарической боевой частью);

- ведения разведки и поражения бронированных целей (разведывательная головка с кумулятивной БЧ);

Пуск осуществляется с использованием пневматической пусковой установки. Управление боеприпасом осуществляется одним оператором.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Польша
Продукция
Warmate
Компании
WB Electronics
Похожие новости
02.04.2018
Беспилотные боевые системы на UMEX 2018
09.03.2017
Польско-украинский разведывательно-ударный комплекс «Сокол»
12.12.2016
Польский беспилотный летательный аппарат Los на Украине
14.11.2016
"Дроны-камикадзе" приобретают популярность в мире
09.09.2014
Польский миниатюрный барражирующий боеприпас
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.03 16:30
  • 2
Отставного генерала арестовали за мошенничество с "мертвыми душами"
  • 04.03 16:21
  • 1
В США оценили Т-90М с боекомплектом 3ВОФ128 "Тельник"
  • 04.03 16:10
  • 4
В России признали неспособность "освоить некоторые технологии"
  • 04.03 16:06
  • 1
США готовят рои РЭБ-беспилотников
  • 04.03 16:05
  • 14
Полевые испытания самоходки "Лотос" завершатся в 2019 году
  • 04.03 16:02
  • 4
Российская БМП-2 оказалась отлично приспособлена к войне в пустыне
  • 04.03 15:47
  • 1
В НПО "Андроидная техника" заявили, что начинать освоение Марса должны роботы
  • 04.03 15:25
  • 1
Генштаб призвал активизировать исследования по защите от угроз в космосе
  • 04.03 15:09
  • 2
Для российских военных разработали робота-санитара
  • 04.03 15:08
  • 1
Корабль "Федерация" будет летать к МКС только в рамках испытаний
  • 04.03 15:02
  • 1
Корабль "Федерация" будет проходить испытания в 2022-2025 годах - Рогозин
  • 04.03 14:52
  • 2
Промахи индийских ВВС при использовании SPICE-2000 оценили в сотни метров
  • 04.03 14:52
  • 3
Замначальника ГШ ВСУ обвинил ЛДНР в применении снаряда "Краснополь"
  • 04.03 14:37
  • 15
Названы сроки создания российских атомных эсминцев типа "Лидер"
  • 04.03 14:27
  • 9
Опрос: большинство американцев считают Россию "критической угрозой"