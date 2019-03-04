WB Group предлагает барражирующий боеприпас WARMATE ВС Австралии

ЦАМТО, 1 марта. В рамках оборонной выставки AVALON 2019 в Мельбурне польская компания WB Group подписала с австралийской Cablex дистрибьюторский договор на использование и интеграцию комплексов барражирующих боеприпасов WARMATE в интересах СВ Австралии.

Соглашение подписали министр оборонной промышленности Австралии Севен Чобо и посол Польши в Австралии Михал Колодзейски.

В соответствии с положениями соглашения, компания Cablex будет единственным дистрибьютором WARMATE и конечным интегратором системы, адаптированной к требованиям СВ Австралии. Подписанное соглашение является результатом заинтересованности Вооруженных сил Австралии в приобретении барражирующих боеприпасов, предназначенных для применения в формированиях тактического звена.

Как сообщал ЦАМТО, WARMATE представляет собой барражирующий боеприпас, разработанный подразделением WB Electronics, который может оснащаться боевыми частями разработки Военного технического института вооружения (Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia – WITU).

Система WARMATE является многоцелевой и в зависимости от установленной полезной нагрузки может применяться для выполнения следующих задач:

- сбора информации и разведки (головка GS9 с видеокамерой);

- ведения разведки и нанесения удара по живой силе противника (разведывательная головка с осколочной или термобарической боевой частью);

- ведения разведки и поражения бронированных целей (разведывательная головка с кумулятивной БЧ);

Пуск осуществляется с использованием пневматической пусковой установки. Управление боеприпасом осуществляется одним оператором.