МНО Польши обнародовало план технической модернизации на 2017-2026 гг.

Истребитель Lockhed Martin F-16C/D Block 52+ из состава 3-й тактической истребительной эскадрильи ВВС Польши (бортовой номер 4052, серийный номер JC-13) с подвешенными на законцовках крыла ракетами Raytheon AIM-120C-5 AMRAAM класса "воздух-воздух" средней дальности с активной радиолокационной системой наведения. Август 2016 года.

ЦАМТО, 1 марта. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак частично обнародовал новый "План технической модернизации Вооруженных сил Польши на 2017-2026 гг.", который предусматривает ассигнования на закупку ВиВТ в сумме 185 млрд. злотых. (48,8 млрд. долл.).

Как сообщает Altair.com.pl, из-за большой задержки в подготовке плана (с 19.10.2016 г.), в документе уже содержатся некоторые данные о реализации закупок вооружений в 2017 и 2018 гг., в которых министерством на эти цели было получено 8,8 и 12,5 млрд. злотых, соответственно. В частности, на реализацию проекта "Висла" (Wisla; ЗРК "Пэтриот" PAC-3) из бюджета в 2018 году уже было получено 5,4 млрд. злотых.

В нынешнем году на техническую модернизацию ВС Польши запланировано выделить 11 млрд. злотых, в 2020 году – 14 млрд. злотых, в 2021 году – 17,6 млрд. злотых, в 2022 году – 19,2 млрд. злотых, в 2023 году – 20,3 млрд. злотых, в 2024 году – 25 млрд. злотых, в 2025 году – 25,9 млрд. злотых и в 2026 году – 30,8 млрд. злотых. В документе не указано, относятся ли эти цифры к фиксированным ценам текущего года или с учетом предполагаемой инфляции.

Из запланированных программ польский министр обороны озвучил 16 проектов. Наибольшая сумма ассигнована на программу "Висла", хотя никакой финансовой информации предоставлено не было. По оценкам, ее стоимость оценивается примерно в 50 млрд. злотых.

Далее следует проект "Гарпия" (Harpia) стоимостью около 20 млрд. злотых, предусматривающий закупку 32 многоцелевых истребителей 5-го поколения F-35 "Лайтнинг-2".

Другие проекты в порядке уменьшения стоимости и по видам ВС:

- "Нарев" (Narew) – система противовоздушной обороны ближнего действия (согласно базе данных ЦАМТО: 72 ПУ ЗУР; 9 батарей);

- "Крук" (Kruk) – проект приобретения ударных вертолетов (32 ед.);

- "Орка" (Orka) – проект приобретения многоцелевых подводных лодок (3 ед.);

- "Рибитва" (Rybitwa) – проект приобретения самолетов морского патрулирования (н/д);

- "Пломикувка" (Pіomykowka) – проект приобретения самолетов радиоэлектронной борьбы (н/д);

- "Гриф" (Gryf) – проект приобретения тактических беспилотных авиационных комплексов (12 ед.);

- "Важка" (Wazka) – проект приобретения микро-беспилотных авиационных комплексов (75 ед.);

- "Барсук" (Borsuk) – проект приобретения новых боевых машин пехоты (600 ед.);

- "Краб" (Krab) – проект приобретения 155-мм самоходных артиллерийских установок (120 ед.);

- "Рак" (Rak) – проект приобретения автоматических 120-мм самоходных минометов (64 ед.).

- "Хомар" (Homar) – проект приобретения 227-мм реактивных систем залпового огня на базе M142 HIMARS (54 ед.).

- "Пустельник" (Pustelnik) – проект закупки легких ПТРК для оснащения сил территориальной обороны (н/д);

- "Мустанг" (Mustang) – проект приобретения автомобилей повышенной маневренности (н/д);

На современные IT-технологии и криптографическое оборудование планируется потратить около 3 млрд. злотых, однако пока нет данных о том, будет ли Польша наращивать свою компетенцию в данной сфере самостоятельно или опираться на американского союзника.