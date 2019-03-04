В России создали новые виды патронов
Общеотраслевая информация, Боеприпасы и спецхимия, Стрелковое оружие, Специальные и защитные средства, Новые разработки:
Источник изображения: vpk-news.ru
В России создан новый тип зажигательных патронов калибра 12,7 мм, а также два новых патрона калибра 5,45 мм повышенного бронепробития и улучшенной кучности стрельбы.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главного конструктора боевой экипировки ЦНИИТОЧМАШ Игоря Некрасова.
По его словам, институтом была завершена опытно-конструкторская работа "Аверс".
"Это работа по созданию новых патронов калибра 12,7 мм, которые обладают свойством зажжения тяжёлых видов топлива", - сказал Некрасов, уточнив, что созданы бронебойно-зажигательный и зажигательный патроны.
Также он отметил, что в рамках опытно-конструкторской работы "Ратник" были созданы два боеприпаса калибра 5,45 мм: улучшенной кучности стрельбы и повышенного бронепробития.
Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Страны
Продукция
Компании
Похожие новости