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04.03.2019
Военно-промышленный курьер

В России создали новые виды патронов

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Источник изображения: vpk-news.ru

В России создан новый тип зажигательных патронов калибра 12,7 мм, а также два новых патрона калибра 5,45 мм повышенного бронепробития и улучшенной кучности стрельбы.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главного конструктора боевой экипировки ЦНИИТОЧМАШ Игоря Некрасова.

По его словам, институтом была завершена опытно-конструкторская работа "Аверс". 

"Это работа по созданию новых патронов калибра 12,7 мм, которые обладают свойством зажжения тяжёлых видов топлива", - сказал Некрасов, уточнив, что созданы бронебойно-зажигательный и зажигательный патроны.

Также он отметил, что в рамках опытно-конструкторской работы "Ратник" были созданы два боеприпаса калибра 5,45 мм: улучшенной кучности стрельбы и повышенного бронепробития.

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Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
ЦНИИТОЧМАШ
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