Сенат Узбекистана утвердил соглашение с Россией в сфере военной авиации

Сенат Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана утвердил закон республики о ратификации соглашения между Узбекистаном и Россией об использовании воздушного пространства двух государств военно-воздушными судами.

"Закон позволит достичь плановости и упрощения пролетов через воздушные пространства военно-воздушными судами сторон, повысить оперативность в вопросах предоставления разрешений на использование воздушного пространства сторон, сэкономить валютные средства сторон при возникновении необоснованных посадок военно-воздушных судов в ходе совершения пролетов через воздушное пространство сторон", - прокомментировал закон сенатор Валерий Тян, слова которого приводит Газета.уз.

По его словами, по существующим правилам транзита особых грузов, определяемым воздушным законодательством России, воздушные перевозки приходится выполнять "в обход территории РФ с пересечением воздушного пространства восьми государств… Тот же маршрут через территорию Российской Федерации становится короче на 900 км".

Он указал, что ратификация соглашения создаст необходимую многостороннюю платформу и позволит оперативно решать вопросы перевозки воинских грузов и осуществлять военно-транспортными самолетами беспосадочные полеты.

Соглашение было подписано министрами обороны двух стран 12 октября 2018 года в Ташкенте в ходе заседания Совета министров обороны стран СНГ.