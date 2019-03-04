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04.03.2019
Российская газета

Патроны калибра 5,45 мм сделали мощнее

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Источник изображения: USMC / wikipedia.org

Создан более мощный боеприпас калибра 5,45 миллиметра. Также появилась его версия с повышенной кучностью, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального конструктора экипировки ЦНИИТОЧМАШ Олега Некрасова.

- В рамках ОКР "Ратник" созданы два боеприпаса: 7Н39 и 7Н40. Один с повышенной кучностью стрельбы, у второго повышено бронебойное действие, - сказал Некрасов.

Он уточнил, что первый из них пробивает на 50-70 метрах броневой лист марки 2П, а второй увеличил кучность более чем в полтора раза.

По его мнению, новые патроны значительно превосходят те, что уже имеются на вооружении. Также Некрасов признал, что ранее Россия отставала от боеприпасов НАТО в калибре 5,45 мм по кучности одиночным огнем. Помимо этого, заказчики хотели увеличить дальность бронепробития.


Яна Шамаева

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
ЦНИИТОЧМАШ
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