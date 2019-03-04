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04.03.2019
Интерфакс-АВН

Россия инициирует доступ спецслужб к зашифрованному информобмену террористов - ФСБ

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Бронежилет и рация сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото
Бронежилет и рация сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Москва. 1 марта. ИНТЕРФАКС - Россия предлагает обеспечить доступ спецслужб к зашифрованному обмену информацией между террористами, сообщил заместитель директора ФСБ России - руководитель аппарата Национального антитеррористического комитета генерал-полковник Игорь Сироткин.

Он выступил в четверг в штаб-квартире Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке на совместном заседании Контртеррористического комитета СБ ООН и комитета СБ ООН 1267/1989/2253.

"В контексте наращивания взаимодействия участников XVII Совещания в сфере международной информационной безопасности проинформировал о новой российской контртеррористической инициативе, направленной на обеспечение законного доступа спецслужб и правоохранительных органов к зашифрованному информационному обмену террористов", - отмечается в сообщении ЦОС ФСБ, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

XVII Совещание руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов состоялось в Москве в ноябре 2018 года.

И.Сироткин уделил особое внимание партнерскому взаимодействию спецслужб в противодействии иностранным боевикам-террористам, радикализации населения и его вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, вопросам профилактики терроризма, российском опыте в данной области.

Замдиректора ФСБ "привлек внимание к развитию международного банка данных по противодействию терроризму - информационного ресурса, созданного в целях организации единого информационного антитеррористического пространства спецслужб", сообщили в ЦОС ФСБ.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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