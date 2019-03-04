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04.03.2019
Известия.ru

Названа цена гражданской версии нового пистолета "Удав"

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Гражданская версия нового пистолета "Удав", разработанного для российской армии, будет стоить минимум €250 (более 18,5 тыс. рублей по нынешнему курсу). Об этом рассказал генеральный директор компании-разработчика в ЦНИИТОЧМАШ Альберт Баков.

"Мы будем, думаю, разделять два пистолета по себестоимости — по гражданской версии будет отдельный расчет себестоимости. Условно говоря, если "Глок" стоит €250, то вот вам ценовая планка", — приводит его слова ТАСС. 

Как уточняет производитель, гражданская версия "Удава" может появиться не ранее 2020 года. 

Самозарядный пистолет "Удав" рассчитан на 18 патронов. Калибр оружия — 9 мм, вес — 780 г. Специально для него были разработаны два новейших патрона — дозвуковой и повышенной пробиваемости.

Пистолет способен пробивать бронежилеты второго класса. Предполагается, что "Удав" заменит повсеместно используемый пистолет Макарова, который уже не соответствует современным требованиям. В начале января новинка прошла испытания на стойкость, устойчивость и прочность. 

 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Glock GmbH
ЦНИИТОЧМАШ
Проекты
2020-й год
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