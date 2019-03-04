Китай вывел в море для испытаний два авианосца

ЦАМТО, 1 марта. Китайское издание Global Times сообщило 27 февраля о начале пятых ходовых испытаний первого полностью построенного в Китае авианосца "Тип-001A".

Испытания начались спустя три дня после того, как предприятие Dalian Shipbuilding Industry после ремонта покинул первый авианосец ВМС НОАК, "Ляонин" (авианосец "Ляонин" находится в море с 24 февраля.). По оценке экспертов, испытания являются очередным шагом к принятию национального авианосца на вооружение.

Авианосец "Тип-001A" покинул верфь в сопровождении нескольких буксиров. Планируется, что основное внимание в ходе испытаний будет уделено палубной авиации. Судя по фотографиям, появившимся в сети Интернет на прошлой неделе, на палубу корабля, предположительно, было нанесено противоскользящее покрытие, которое необходимо для взлета и посадки самолетов.

По данным издания, в ходе ранее проведенных испытаний корабля были проверены установленные на борту РЛС, системы навигации, связи и обеспечения посадки. Не исключено, что на этот раз планируется проверить возможность взлета и посадки истребителей. По мнению эксперта Ли Цзе (Li Jie), в ходе выхода авианосца в море такие испытания возможны, или, по крайней мере, будет проведена подготовка к ним.

Как сообщила 27 февраля гонконгская газета Wen Wei Po, перед выходом в море на борту "Тип-001A" были замечены полноразмерные модели самолета J-15 и вертолета Z-18.

По заявлению китайских военных наблюдателей, испытания двух авианосцев, скорее всего, пройдут в северной части Желтого моря недалеко от Даляня, поскольку именно в этом районе с 3 по 5 марта запрещено судоходство в связи с проведением военных учений.

Китай 23 апреля намерен провести многонациональный морской парад в Циндао в рамках празднования 70-й годовщины создания ВМС Народно-освободительной армии Китая. Поэтому не исключено, что "Тип-001A" и "Ляонин" могут одновременно готовиться к праздничному мероприятию.

Как сообщал ЦАМТО, в 2012 году ВМС НОАК приняли на вооружение первый авианосец, "Ляонин" – это приобретенный на Украине и переоборудованный экс-советский тяжелый авианесущий крейсер "Варяг". Он использовался в качестве прототипа при проектировании национального авианосца, а также для подготовки экипажа и получения опыта эксплуатации кораблей данного типа.

В декабре 2015 года Министерство национальной обороны Китая подтвердило, что на предприятии Dalian Shipbuilding Industry, являющейся подразделением корпорации China Shipbuilding Industry Corp (CSIC), строится второй авианосец, "Тип-001A". Спуск корабля на воду состоялся в апреле 2017 года. О начале швартовых испытаний этого авианосца было объявлено в декабре 2017 года. Первоначально предполагалось, что корабль будет передан ВМС НОАК в 2020 году, однако в последнее время появились сообщения, что передача может быть перенесена на более ранний срок. Первые ходовые испытания авианосца прошли с 13 по 18 мая.

Авианосец водоизмещением около 50000 т оборудован неядерной энергетической установкой. Длина корабля – около 315 м, максимальная ширина – 75 м. Корабль построен в конфигурации STOBAR ("короткий взлет с трамплина, посадка на аэрофинишер"). На борту, предположительно, будут размещены боевые самолеты J-15 производства Shenyang Aircraft Corporation, а также другие летательные аппараты, необходимые для выполнения возложенных задач. Корабль будет оснащен ЗРК HQ-10 и ЗАК H/PJ-11.

По сообщениям китайских СМИ, в прошлом году Китай также приступил к постройке третьего авианосца на судостроительном предприятии Shanghai Jiangnan Shipyard Group в Шанхае. Предполагается, что его водоизмещение составит около 80000 т. Пока нет данных о том, когда третий авианосец будет спущен на воду.

По оценке экспертов, к 2030 году Китай планирует иметь четыре авианосные боевые группы.