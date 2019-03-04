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04.03.2019
ЦАМТО

С начала года беспилотники воинских частей и соединений ЗВО отработали в небе более 200 часов

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БЛА «Орлан-10»
БЛА «Орлан-10».
Источник изображения: Минобороны РФ / Wikimedia

ЦАМТО, 1 марта. Беспилотные летательные аппараты (БЛА) воинских частей и соединений Западного военного округа с начала учебного года отработали в воздухе при выполнении задач более 200 часов.

Полеты беспилотников проходят в рамках плановых занятий с операторами, при проведении учений, стрельб, полевых выходов.

В марте к вышеназванным полетным задачам добавится мониторинг паводковой обстановки в зонах ответственности воинских частей и соединений.

Получаемая в режиме реального времени от расчетов БЛА информация позволит командованию оперативно реагировать на изменяющуюся обстановку и минимизировать последствия стихии. При необходимости полученная в ходе полетов информация по линии дежурных будет передана в соответствующие ведомства.

Задачи по мониторингу зон подтопления и лесных пожаров традиционно входят в перечень полетных задач, отрабатываемых расчетами БЛА в ходе боевой учебы, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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