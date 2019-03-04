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04.03.2019
Военно-промышленный курьер

Новейшие "пятисотые" в ближайшее время пойдут в войска

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российские войска в скором времени получат на вооружение новейшие мобильные зенитные ракетные системы С-500.

Об этом сообщил начальник Военной академии воздушно-космической обороны Владимир Ляпоров.

"В 2019 году пройдет первый выпуск офицеров, которые окончат академию по программе обучения для работы на комплексе С-500, которого пока нет в войсках, но мы его ожидаем в ближайшее время", - отметил он.

По его словам, в учебном центре подготовки специалистов зенитных ракетных войск в Гатчине Ленинградской области уже идет обучение работе с новыми комплексами.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-500
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