Новейшие "пятисотые" в ближайшее время пойдут в войска
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Российские войска в скором времени получат на вооружение новейшие мобильные зенитные ракетные системы С-500.
Об этом сообщил начальник Военной академии воздушно-космической обороны Владимир Ляпоров.
"В 2019 году пройдет первый выпуск офицеров, которые окончат академию по программе обучения для работы на комплексе С-500, которого пока нет в войсках, но мы его ожидаем в ближайшее время", - отметил он.
По его словам, в учебном центре подготовки специалистов зенитных ракетных войск в Гатчине Ленинградской области уже идет обучение работе с новыми комплексами.
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