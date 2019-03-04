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04.03.2019
Военно-промышленный курьер

Самоходка "Лотос" станет для ВДВ мини-"Коалицией-СВ"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Самоходка "Лотос" станет для ВДВ мини-"Коалицией-СВ" Новейшее самоходное артиллерийское орудие "Лотос" станет для Воздушно-десантных войск (ВДВ) по своим возможностям мини-"Коалицией-СВ", сообщил журналистам заместитель генерального директора компании-разработчика ЦНИИТОЧМАШ (входит в Ростех) Михаил Левшунов.

"У "Лотоса" полная автоматизация, цифровой борт, автоматический режим стрельбы, высокая точность попадания по координатам машины управления или с беспилотника. Это мини-"Коалиция" калибра 120 мм", - цитирует М. Левшунова ТАСС.

Он добавил, что применяемый в "Лотосе" осколочно-фугасный боеприпас по эффективности сравним с существующими снарядами калибра 152 мм. "Также у самоходки увеличена дальность стрельбы. И самое главное требование для ВДВ: он может стрелять натовскими минами калибра 120 мм. Плюс в "Лотосе" обеспечивается десантирование экипажа внутри, как и у всех машин ВДВ", - отметил замглавы компании.

Проект "Лотос" является развитием и заменой проекта "Зауралец", в рамках которого предполагалось создать новое самоходное артиллерийское орудие для ВДВ с целью повышения огневых и маневренных возможностей десантных подразделений. Основным вооружением "Лотоса" станет орудие калибра 120 мм.

Машину можно будет транспортировать самолетами военно-транспортной авиации и десантировать парашютным способом. Ранее в российском военном ведомстве отмечали, что перспективное орудие "Лотос" при поступлении на вооружение заменит орудие "Нона" калибра 120 мм в артиллерийских подразделениях ВДВ. В сентябре 2017 года сообщалось, что военные поставили задачу начать серийное производство "Лотоса" в 2020 году.

Самоходная гаубица 2С35 "Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы потенциального противника. На "Коалиции-СВ" установлена пушка калибра 152 мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем. Таких показателей удалось добиться благодаря конструкции механизмов заряжания пушки. Также в комплект вооружения "Коалиции" входит дистанционно-управляемая установка с пулеметом "Корд".

Фото: ЦНИИТОЧМАШ

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Страны
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Корд
Компании
ЦНИИТОЧМАШ
Проекты
2020-й год
БПЛА
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