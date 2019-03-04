Гражданский "Удав" будет стоить минимум €250

Как уточнили разработчики, появление гражданской версии пистолета следует ожидать не ранее 2020 года

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Гражданская версия нового пистолета "Удав", разработанного в ЦНИИТОЧМАШ для армии РФ, будет стоить минимум €250. Об этом журналистам сообщил генеральный директор предприятия Альберт Баков.

"Мы будем, думаю, разделять два пистолета по себестоимости - по гражданской версии будет отдельный расчет себестоимости. Условно говоря, если "Глок" стоит €250, то вот вам ценовая планка", - отметил Баков.

В ЦНИИТОЧМАШ уточнили, что появление гражданской версии "Удава" следует ожидать не ранее 2020 года. Там также отметили, что сейчас не стоит вопрос о разработке варианта пистолета с коротким стволом, так как все работы идут пока по тактико-техническому заданию Минобороны, а там такого требования нет.

Самозарядный пистолет "Удав" использует мощный патрон калибра 9х21 мм. Является полностью отечественной разработкой и собирается из российских комплектующих. Пистолет имеет прицельную дальность стрельбы 50 м, емкость его магазина составляет 18 патронов.

Новый пистолетный комплекс прошел государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение. Для "Удава" разработаны новые специализированные боеприпасы. В планах разработчика - выпуск общевойсковой, специальной и гражданской версии пистолета.

Патроны для "Удава"

ЦНИИТОЧМАШ также рассматривает возможность создания версии пистолета "Удав" под патрон 9х19 мм "Парабеллум". Об этом журналистам сообщил главный конструктор пистолета Иван Козлов.

"Экспериментируем [с патроном калибра 9х19 мм]. Прорабатываем вопрос, будет ли пистолет мультикалиберным", - сказал Козлов, отвечая на соответствующий вопрос.

Разработчик пояснил, что изначально для "Удава" выбран патрон 9х21 мм, во-первых, потому, что его пуля обеспечивает пробитие современных бронежилетов. Во-вторых, в этом калибре в России имеется самая широкая линейка боеприпасов. "Если у нас в калибре 9х19 по факту есть только два патрона - это 7Н21 и 7Н31... то здесь мы имеем все типы боеприпасов - бронебойный, обычный, трассирующий, экспансивный, в том числе вновь разработанный уменьшенной скорости, повышенной пробиваемости, а также ряд специальных боеприпасов", - сказал генконструктор.

Ресурс армейской версии пистолета "Удав", подтвержденный на испытаниях, составляет 10 тыс. выстрелов.

"Для общевойсковых "Удавов" мы в меньшей степени применяем специальные материалы, в большей степени методы обработки и уже этим достигаем высоких характеристик. Нормальная "рабочая лошадка": назначенный ресурс - 10 тыс. выстрелов на патроне 9х21, а конкретно - 7Н29 и 7Н28", - сказал Козлов.

Он отметил, что в ходе госиспытаний фактический ресурс "Удава" составил 14-20 тыс. выстрелов. Такой разброс по ресурсу для разных образцов нового пистолета был связан с разными условиями испытаний, добавил Козлов.

Конструктор сообщил, что к новому пистолету Минобороны РФ предъявляет повышенные требования по корректной работе без чистки и смазки. "Министерство обороны отдельно предъявляло эти требования... оно в пять раз выше штатного. Данное требование мы выполняем", - подчеркнул конструктор. Он добавил, что этого удалось достичь благодаря применению новейших материалов - специальных сталей и карбона.

"Так как пистолет разрабатывался на массовое производство, материалы не сильно влияют на стоимость пистолета", - отметил генконструктор.