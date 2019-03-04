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04.03.2019
РИА Новости

В России к 2022 году создадут новый снайперский комплекс "Уголек"

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Снайпер ГРУ
Снайпер ГРУ на стрельбище ЦНИИТОЧМАШ.
Источник изображения: Dmitry Rogozin / Twitter

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Разрабатываемый в интересах Минобороны РФ новый снайперский комплекс "Уголек", который сможет использовать основные калибры стран НАТО, будет создан к 2022 году, сообщили представители Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех).

"Мы разрабатываем снайперский комплекс под разные виды боеприпасов и под калибр НАТО. Работа идет на первом этапе, началась в прошлом году. Опытно-конструкторская работа называется "Уголек", - сказал заместитель генерального директора института Михаил Левшунов на встрече с журналистами, состоявшейся накануне.

В свою очередь главный конструктор боевой экипировки ЦНИИТОЧМАШ Игорь Некрасов пояснил, что говорить о ТТХ данного комплекса пока преждевременно, информация закрытая. "Единственное, скажу, что материалы и комплектующие будут отечественные. Работа очень масштабная. Предстоит создать новые пороха, новые капсюли, новые патроны в НАТОвском калибре .308 и .338, новые винтовки, новые прицелы. Началась работа в прошлом году, закончить планируется через четыре года", - сказал он.

Ранее сообщалось, что ЦНИИТОЧМАШ разработал снайперский комплекс в рамках опытно-конструкторской работы "Точность". Изначально планировалось, что "Точность" поступит на вооружение Минобороны РФ, а также российских силовых структур, однако требования Минобороны относительно снайперского комплекса несколько поменялись, поэтому было принято решение разрабатывать для военного ведомства новые снайперские системы. "Точность", к слову, принята на вооружение ФСБ, ФСО и Росгвардии. В настоящее время в ней используются патроны калибра 8,6/69 и 7,62/51 мм.

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Компании
Минoбороны РФ
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Проекты
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