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04.03.2019
РИА Новости

Самоходка для ВДВ "Лотос" способна стрелять боеприпасами НАТО

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Михаил Левшунов
Заместитель генерального директора ООО «ККУ» Концерн «Тракторные заводы» Михаил Левшунов.
Источник изображения: http://tplants.com

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Самоходное артиллерийское орудие "Лотос", разрабатываемое в интересах ВДВ, способно стрелять НАТОвскими минами, сообщил заместитель генерального директора Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) Михаил Левшунов.

"Самое главное требование от ВДВ была стрельба НАТОвскими минами, и "Лотос" это умеет. Плюс десантирование экипажа внутри машины", - сказал Левшунов на встрече с журналистами, состоявшейся накануне.

Ранее сообщалось, что ЦНИИТОЧМАШ ведет работу над проектом самоходного орудия для ВДВ "Зауралец-Д", который должен был сменить имеющийся на вооружении десантников артиллерийский комплекс "Нона-С". Однако позднее Минобороны РФ заменило проект "Зауральца" на усовершенствованный "Лотос". Как сообщали в ЦНИИТОЧМАШ, основные отличия "Лотоса" от "Зауральца" будут заключаться в новом орудии с большей дальностью стрельбы, а также внедрении новых боеприпасов для высокоточного огня.

В октябре 2018 года гендиректор института Альберт Баков сообщил РИА Новости, что ЦНИИТОЧМАШ приступил к созданию опытного образца "Лотоса". Позднее пресс-служба института опубликовала на официальном сайте внешний вид новой самоходки для ВДВ, но раскрывать конкретные боевые возможности "Лотоса" не стала, отметив, что "сведения о тактико-технических характеристиках новейшего образца вооружения до начала испытаний являются закрытыми".

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Страны
Россия
Продукция
Нона-С
Компании
Минoбороны РФ
ЦНИИТОЧМАШ
Проекты
NATO
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