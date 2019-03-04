Военная академия ВКО выпустит первых специалистов для работы на С-500

Москва. 1 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - В 2019 году Военная академия Воздушно-космической обороны имени маршала Жукова впервые выпустит офицеров, подготовленных для работы на перспективных зенитных ракетных системах (ЗРС) С-500, сообщил в пятницу начальник академии генерал-лейтенант Владимир Ляпоров.

"В 2019 году пройдет первый выпуск офицеров, которые окончат академию по программе обучения для работы на комплексе С-500, которого пока нет в войсках, но мы его ожидаем в ближайшее время", - сказал он в интервью газете "Красная Звезда".

По данным открытой печати, ЗРС С-500 разрабатывается Концерном ВКО "Алмаз-Антей" как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей. Основная задача комплекса - борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности - возможен перехват БРСД с дальностью пуска до 3500 км, а при необходимости и межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории и, в определенных пределах, на среднем участке.

Также среди задач ЗРС уничтожение гиперзвуковых крылатых ракет, самолетов, беспилотников, гиперзвуковых ракет со скоростью 5М и выше, уничтожение низкоорбитальных спутников и космических средств поражения.

ЗРС С-500 интегрирован в единую сеть с системами С-400, С-300ВМ4 (Антей-2500) и С-350 (Витязь), образуя комплексную систему ПВО.