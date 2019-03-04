Военный эксперт: "третья сила" разжигает конфликт Индии и Пакистана

Су-30 и F-16 сошлись в воздушном сражении Индии и Пакистана. Ситуация развивается по худшему сценарию, считает военный эксперт Александр Жилин. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

В воздушном бою на границе пакистанские летчики на американских истребителях F-16 встретились с индийскими военными на российских Су-30МК.

Как отмечает телеканал NDTV, в общей сложности страны подняли в небо 32 самолета. Пакистан использовал восемь F-16, а также по четыре французских Mirage-3 и китайско-пакистанских JF-17 Thunder. Индийские военные летчики пилотировали четыре "Су", пару Mirage 2000 и столько же МиГ-21.

По информации журналистов, пакистанские истребители сбросили несколько бомб с лазерным наведением и едва не разрушили несколько военных целей вдоль линии соприкосновения в Кашмире.

Военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин считает, что конфликт подогревает "третья сила".

"Ситуация конфликта между Индией и Пакистаном развивается, к сожалению, по самому плохому сценарию. Эскалация продолжается, каждая из сторон старается ответить как можно жестче. Учитывая, что в Индии выборы, (индийский премьер Нарендра) Моди не может не ответить на вызовы. Как я понимаю, "третья сила", которая все это устроила (для меня это очевидно), очень грамотно учитывает политические особенности каждой из стран. Сейчас главное – утихомирить этот конфликт. Понятно, что ни Индия, ни Пакистан не заинтересованы в полномасштабной войне. Но третья сила, которая подбрасывает поленья в этот конфликт, видимо, заинтересована", – отметил Александр Жилин в эфире радио Sputnik.

Отношения между двумя государствами обострились в середине февраля, когда рядом с колонной индийской военизированной полиции произошел теракт. При взрыве погибли 45 человек. Ответственность за произошедшее взяла на себя исламистская группировка "Джаиш-е-Мухаммад".

В ночь на 26 февраля самолеты индийских ВВС ударили по базе "Джаиш-е-Мухаммад" в пакистанской части Кашмира. Исламабад отверг заявления Нью-Дели, что целью удара был лагерь террористов. Утром следующего дня Пакистан сообщил, что его военные сбили два индийских самолета и арестовали двух пилотов. В Нью-Дели заявили, что индийские военные потеряли лишь один самолет – МиГ-21, однако смогли сбить пакистанский истребитель.