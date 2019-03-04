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04.03.2019
Военное обозрение

В США повышают РЭБ-возможности самолётов F-35

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BAE Systems сообщила о внедрении новых технологий в системы радиоэлектронной борьбы для самолётов F-35 Lightning II. Речь идёт о последнем обновлении системы AN/ASQ-239 для повышения РЭБ-возможностей истребителя.

Источник изображения: navy.mil

В BAE Systems считают, что это обновление системы AN/ASQ-239 позволит самолётам 5-го поколения F-35 соответствовать будущим требованиям к параметрам радиоэлектронной борьбы. В свою очередь это повышает возможности истребителя по выполнению боевых задач в "оспариваемом воздушном пространстве".

Первые поставки обновлённого радиоэлектронного оборудования в войска состоялись летом прошлого года.

Также добавлено, что обновление позволяет работать с большей энергоэффективностью.

Из сообщения представителей компании:

Система имеет меньший объём, меньшее энергопотребление. Кроме того позволяет справиться с устареванием, которое бы в конечном итоге потребовало бы более дорогостоящих работ.

На данный момент для F-35 ежемесячно поставляется 11 таких систем, о чём сообщает портал Jane’s 360. Отмечается, что производство новых комплексов радиоэлектронного противодействия растёт параллельно с ростом объёмов производствам самих самолётов F-35.

Зарубежные партнёры США уже понимают, что Штаты в скором времени начнут навязывание технологического обновления и для тех самолётов, которые они (партнёры) уже приобрели у американцев.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
Компании
BAE Systems
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