Глава фонда: деньги на строительство главного храма ВС нельзя "распылить"

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Средства фонда "Воскресение", содействующего строительству Главного храма Вооруженных сил РФ, невозможно "распылить", заявил гендиректор фонда Александр Каньшин.

"Важно подчеркнуть, что фонд не просто некий кошелек, куда складываются общественные деньги, а потом из него достаются. Это очень сложный механизм, который действует строго в рамках российского законодательства", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".

Он также отметил, что при фонде существуют технический и художественный советы по строительству, чью деятельность курируют заместители министра обороны. Специалисты тщательно просчитывают все детали проекта. Утвержденные предложения вносятся в протокол.

"После оформления протокола я, как генеральный директор, подписываю платежные поручения. И только после того, как наши подрядчики, в том числе главный архитектор храма Дмитрий Смирнов, перед нами отчитались, мы проводим следующий транш", - добавил Каньшин.

Он уточнил, что вся эта информация отображена на сайте "Воскресения", подрядных организаций, а также на сайте Главного храма ВС РФ, где ежедневно обновляются данные по общему количеству собранных средств.

"Средства фонда распылить невозможно. Ни одно решение не принимается единолично. Вопросы закупок материалов, оплаты работы специалистов, строительства, всё проходит не через одну экспертизу", - сказал Каньшин.

Он добавил, что фонд осуществляет контроль не только за расходованием средств, но и информирует о том, на что уходят пожертвования, отчитывается перед юридическими лицами, с которыми у него заключен договор, "а их на сегодня более 300".