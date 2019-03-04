Полевые испытания самоходки "Лотос" завершатся в 2019 году

№13

Цитата

в нем обеспечивается десантирование экипажа внутри, как и у всех машин ВДВ

Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №4

Посмотрите сколько подобного пиара бывает вокруг западных программ по разработке БТТ

Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №4

А на выходе получаются таки вот презентации

Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №4

Вам самому не интересно посмотреть на "Лотосы" во время парада, а не ждать ещё год или два, когда они появятся в ВДВ?

Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №4

Во времена СССР своей показушной агитации хватало.

Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №4

не стоит забывать, что и во времена СССР подобного хватало.

Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №4

Если нет, то в чём претензии к организаторам российских военных парадов?

При этом 2С42 "Лотос" весит около 18т, а БМД-4М - 13,5 т. При этом многие "эксперты" заявляли (вроде даже начиная с Шаманова), что на базе новой универсально платформы "Курганец-25" невозможно создать БМД, т.к. масса будет слишком большой, а надо обязательно не больше, т.к. в Ил-76 надо запихать 3 штуки, иначе - вообще не вариант. Но почему-то напрочь при этом забывают, что для ВДВ делают и более тяжёлую бронетехнику и нормально. Ну и, конечно, 25 в названии "Курганца" - это максимальный вес. БМП-3, на базе которой и создан БМД-4М, весит 18,7 т, т.е. более 5 т сократили.Сколько парадов с бронетехникой проходит ежегодно в США? Нисколько. Трамп хотел провести в кои-то веки, но ему не дали. А у нас во многих городах да по несколько раз в год: как просто праздники разные, так и различные юбилеи, годовщины. А во сколько раз бюджет МО США больше бюджета российского МО?Сколько стоит такая презентация по сравнению с парадами?Интересно и очень, вот только информативность близка к нулю от парадов. Снимают же фильмы на "Звезде" про разную технику? Вот этого по уши хватит, не нужно тратить денег больше на показуху и пропаганду "не имеющих анал огов в мире".Пардон, вам сколько годиков-то? Реально помните те времена? Там ведь всё засекречено было и в "Служу Советскому Союзу" всегда показывали устаревшую технику. Т.е. в 80-е годы новее Т-62 не показывали, истребители там летали МиГ-21, МиГ-23. МиГ-29 впервые показали при горбачёвской перестройке и гласности. Да и не было там такого повального бахвальства, что у нас техника лучшая в мире, "не имеет аналогов в мире" - эта фигня уже в постсоветские времена попёрла. Новинками при СССР не хвастались, их скрывали, хотя разведка штатовская давно всё знала, т.е. скрывали в основном от своих же. Может были какие-то редкие случаи, когда надо было что-то показать американцам - чтоб боялись, но в основном одно старьё показывали народу своему. При СССР 23 февраля был рабочим днём. Праздников меньше было как и парадов и прочей показухи. В "Зарубежном военном обозрении" можно было гораздо больше прочитать (посмотреть фото, в том числе цветные) про НАТО-вскую технику, чем где бы то ни было узнать про отечественную. Была у меня книга "Современные боевые корабли" про НАТО-вские корабли, про отечественные подобной литературы не видел. Была книжка "Боевые взлёты" про нашу авиацию и там самый современный самолёт был МиГ-21.А что в этом хорошего? Зачем это перенимать? Экономить надо, а деньги лучше пустить на перевооружение. Живьём парад всё равно очень мало кто увидит, а вот по телевизору (в интернете) - на порядки больше, там и показать, рассказать можно гораздо подробней и при этом стоить будет дешевле.Есть! Не нужны они в таких количествах. Достаточно проводить только в Москве, только на День Победы и только по юбилейным датам, т.е. не чаще, чем раз в 5 лет, а то и раз в 10 лет. Каждый год всё равно никакой новой техники не появляется, а вот лет за 5 уже можно насобирать новинок, за 10 - и подавно. Вот тогда парад будет очень интересным. Хотя, в любом случае, всё равно лучше посмотреть на новинки в специальных фильмах