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04.03.2019
Известия.ru

Полевые испытания самоходки "Лотос" завершатся в 2019 году

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Модель 2С42
Модель 120-мм самоходной артиллерийской установки 2С42 для Воздушно-десантных войск, создаваемой по ОКР "Лотос" при головной роли АО "Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения" (АО "ЦНИИТОЧМАШ"), на стенде Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017".
Источник изображения: "Вестник Мордовии" / vestnik-rm.ru

Полевые испытания нового самоходного артиллерийского орудия "Лотос" планируют завершить в 2019 году. Об этом 1 марта рассказал гендиректор компании-разработчика, входящей в состав "Ростеха", Михаил Левшунов.

По его словам, сейчас самоходка находится в стадии сборки и готовится к выходу на испытания.

"У "Лотоса" полная автоматизация, цифровой борт, автоматический режим стрельбы, высокая точность попадания по координатам машины управления или с беспилотника. Это мини-"Коалиция" калибра 120 мм", — цитирует Левшунова ТАСС.

Он также добавил, что орудие получило возможность стрелять минами НАТО. Кроме того, в нем обеспечивается десантирование экипажа внутри, как и у всех машин ВДВ, пишет "Газета.ру".

В декабре 2018 года Минобороны РФ сообщило, что "Лотос" пройдет заключительные испытания в 2019 году. По данным ведомства, после государственных тестов он будет принят на вооружение Воздушно-десантных войск. Тогда же сообщалось, что самоходка впервые пройдет по Красной площади 9 мая 2019 года. "Лотосы" пройдут в составе колонны бронетехники Воздушно-десантных войск.

"Лотос" предназначен для повышения огневых и маневренных возможностей десантных подразделений. Планируется, что он заменит всю линейку устаревших установок ВДВ и морской пехоты — 2С9 "Нона-С", 2С9-1 "Свиристелка" и 2С9-11М "Нона-СМ".

 

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14 комментариев
№1
04.03.2019 13:35
[q="q" самоходка впервые пройдет по Красной площади 9 мая 2019 года. [/q]
Ещё до окончания испытаний?  Скоро техника будет выставляться на парадах ещё до начала своей разработки.
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№2
04.03.2019 14:03
Цитата, q
Это мини-"Коалиция" калибра 120 мм", — цитирует Левшунова ТАСС.
"Коалиция-СВ" – это САУ, а "Лотос-С" прежде всего самоходный миномёт, а функция САУ дополнительная.

Цитата, zhelezyaka сообщ. №1
Ещё до окончания испытаний?  Скоро техника будет выставляться на парадах ещё до начала своей разработки.
А что в этом такого? Во времена СССР тоже ещё не прошедшую испытания технику на парадах на Красной площади демонстрировали. И даже технику, разработка которой уже была на тот момент закрыта.
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№3
04.03.2019 14:29
Видите ли. Есть такое понятие - чувство меры, сиречь культура. Степень показушности (и ора по любому поводу) уже зашкаливает, имхо. Это не солидно.
И потом, вы же не считаете СССР критерием оптимальности, верно?)
А что там когда выкатывали на парад и с какими целями - это нужно конкретно рассматривать. Я не в курсе.
По гамбургскому счету, СССР (при всех своих пороках) был очень солидной, последовательной и всемирно уважаемой структурой.
Парад - это та ещё традиция, сссровская. Тогда не было парков "Патриот",  морских курортов  "Эра", офшоров, мировых рейтингов наших ВУЗов, индекса Хирша (как критерия), ЕГЭшности, великих нанокомбинаторов, эфф менеджеров, "нидерландских компаний" собственников нашего всего и вся и прочей лабуды. Тогда был Парад и ВДНХ. И 20% от мирового ВВП. Могли и "поиграться" с техникой на параде. Опять же - наверняка с конкретной вменяемой целью.
А тут, я даже не удивлюсь, если окажется, что места  в строю продаются.  Времена такие. Надо уметь себя показать. И если рынку это нужно, то может быть и соотв. цена и монетизация. Время такое. Капитализмус вульгариус.
Мне кажется, что уже переигрались с нашими новыми новшествами с новым вооружением, в частности, на новых физ принципах. Хватит. Довольно. Мы всё поняли и... Ура!
Давайте вернемся к жизни на нормальных принципах. Испытайте хотя бы, убедитесь, что данная техника является соответствующей требованиям. А то не дай бог, там какая-нибудь железяка отвалится по ходу дела.  И потом уже - на парад. А пока можно в парке выставить, в СМИ потрындеть (если уж так неймётся) и т.п. Имхо.
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№4
04.03.2019 14:53
Цитата, zhelezyaka сообщ. №3
Видите ли. Есть такое понятие - чувство меры, сиречь культура. Степень показушности (и ора по любому поводу) уже зашкаливает, имхо. Это не солидно.
Это не ор, а пиар и реклама. Посмотрите сколько подобного пиара бывает вокруг западных программ по разработке БТТ. В том числе провальных. Вокруг них создаётся огромное количество разной медийной шумихи. А на выходе получаются таки вот презентации:


Цитата, zhelezyaka сообщ. №3
И потом, вы же не считаете СССР критерием оптимальности, верно?)
А США критерий оптимальности? Или страны Западной Европы? Китай? Если все выкатывают на парады не принятую на вооружение или к развёртыванию технику, то что плохого в том, что и РФ так делает? Вам самому не интересно посмотреть на "Лотосы" во время парада, а не ждать ещё год или два, когда они появятся в ВДВ?

Цитата, zhelezyaka сообщ. №3
А что там когда выкатывали на парад и с какими целями - это нужно конкретно рассматривать. Я не в курсе.
А Вы пересмотрите хроники военных парадов на Красной площади и посчитайте сколько там было техники, которую на вооружение так и не приняли.

Цитата, zhelezyaka сообщ. №3
Парад - это та ещё традиция, сссровская.
Которой демонстрация не принятой на вооружение техники не противоречит. Тогда в чём претензия к демонстрации аналогичной техники на парадах в России?

Цитата, zhelezyaka сообщ. №3
Тогда не было парков "Патриот",  морских курортов  "Эра", офшоров, мировых рейтингов наших ВУЗов, индекса Хирша (как критерия), ЕГЭшности, великих нанокомбинаторов, эфф менеджеров, "нидерландских компаний" собственников нашего всего и вся и прочей лабуды.
Во времена СССР своей показушной агитации хватало. Пятилетки за три года, победы в соцсоревнованиях за счёт хитрых систем подсчёта, заведомо не реализуемые лозунги и обещания. Не оправдывая нынешних безграмотных пропагандистов, не стоит забывать, что и во времена СССР подобного хватало.

Цитата, zhelezyaka сообщ. №3
Давайте вернемся к жизни на нормальных принципах. Испытайте хотя бы, убедитесь, что данная техника является соответствующей требованиям.  И потом уже - на парад.
Вы можете назвать хоть одну страну, которая бы придерживалась подобных принципов? Если нет, то в чём претензии к организаторам российских военных парадов?
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№5
04.03.2019 15:15
Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №4
в чём претензии к организаторам российских военных парадов?
У меня ни к кому никаких претензий нет) Могу это повторить ещё раз, если нужно - под присягой на любой святой для вас книге)
Но.
Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №4
Если все выкатывают на парады не принятую на вооружение или к развёртыванию технику, то что плохого в том, что и РФ так делает? Вам самому не интересно посмотреть на "Лотосы" во время парада, а не ждать ещё год или два, когда они появятся в ВДВ?
Я уже сказал, что на мой вкус - показуха зашкаливает. На показуху смотреть не очень интересно. Хотя в целом наш парад остается для всех нас и супостатов наших весьма величественным зрелищем. Именно поэтому его нужно бы оберегать от показухи.
Видите ли. С самых верхов звучит постоянно, что мы-то не они-то. И это в самом деле так.  Или хотелось бы в это верить. Поэтому их критерии для нас не являются истинными по определению.
Мне интересно не посмотреть на "Лотосы" или "Арматы" или другие аркебузы. Мне прежде всего интересно, чтобы:
1. Они были воплощением всей самой передовой отечественной конструкторской и технологической мысли
2. Служили Родине.
3. Пропускаем, ибо это уже "политика".
А я вот даже из своего узкого окопа вижу, что это не так. Я это не предполагаю, а я это знаю.  Поэтому смотреть на всю эту преждевременную показуху - западло - простое чел-ое чувство. Имхо.
Может они и относительно хороши будут. Но они не  "воплощение всей самой передовой отечественной конструкторской и технологической мысли".  И это реально тревожит. Я же не всё знаю. А только кое-что. Но это кое-что настораживает.  Ибо оно весьма показательно. Есть тут представители АП, ФСБ, МО РФ? Обращайтесь. Я всё объясню, растолкую и аргументирую, предъявлю "фактуру".
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№6
04.03.2019 15:18
Цитата, zhelezyaka сообщ. №3
Испытайте хотя бы, убедитесь, что данная техника является соответствующей требованиям.
Давайте постреляем по кому ни будь,скажем у нас много преступников на пожизненное,давайте их свозить на полигон будем,и расстреливать.И испытания и освобождение ресурсов на их содержание и охрану.
Ну или в Донбасс отправим на испытания?
Вы такой человек?!
А сегодня все завязано на показухе,заводу нужно зарабатывать его государство содержит только за счет контрактов,а контракты наше МО заключает слабые,вот они и "рекламируют" в надежде на контракты со стороны,иначе как им жить то?!За счет чего?!А участие в параде самая яркая реклама которая может быть для завода!
Почему наше правительство делает акцент на Патриотизме,парадах и т.д. А на чем им делать акцент если ни чего нормально не могут делать?!
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№7
04.03.2019 15:24
Цитата, неравнодушный сообщ. №6
А на чем им делать акцент если ни чего нормально не могут делать?!
))) неравнодушный,  могло ведь быть и хуже наверное? Верно?) Вот отсюда и будем черпать временный оптимизм.
Цитата, неравнодушный сообщ. №6
Вы такой человек?!
Нет)
Ладно, пусть едет оно на параде. Уболтали)
Может быть вообще изменить порядок парада? Сначала техника стоящая на вооружении. Потом - прошедшая испытания,  принятая на вооружение, но ещё не поставленная в войска. И в конце - опытные образцы. Во главе каждой единицы такой опытной техники на лихом коне эффективный менеджер с шашкой наголо. Вот это было бы интересно. И если техника не пройдет испытания, то этой же шашкой - вжик! И на следующем параде новый менеджер (если захочет) на том же коне.
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№8
04.03.2019 15:31
Цитата, zhelezyaka сообщ. №7
отсюда и будем черпать временный оптимизм.
Так я самый главный оптимист,но что то у нас народ из крайности в крайность!Золотая середина это не про нас!
Создаем хорошее оружие,не можем его покупать денег не хватает,начинаем удешевлять превращая хорошее в "говно" и все равно покупаем не достаточно)))
У нас кричат виноваты "Те и Те",а сами же  плюем на нормы закона и морали при первой возможности.
Кое кто поднимает "актуальный" вопрос для повышения рейтинга,а проходит время и всем по хуй на эту проблему))))
В стране не станет лучше пока мы сами не станем лучше!
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№9
04.03.2019 15:38
Цитата, неравнодушный сообщ. №8
В стране не станет лучше пока мы сами не станем лучше!
Желательно, чтобы прогресс в этом самосогласовании шёл бы в сторону улучшения всех взаимодействующих компонентов. Это я как оптимист)
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№10
04.03.2019 15:43
Цитата, zhelezyaka сообщ. №5
У меня ни к кому никаких претензий нет) Могу это повторить ещё раз, если нужно - под присягой на любой святой для вас книге)
Тогда вопрос снимается. Поверю Вам на слово, без священной клятвы. :)

Цитата, zhelezyaka сообщ. №5
Я уже сказал, что на мой вкус - показуха зашкаливает.
Вам это только кажется. Вы вероятно не следите за аналогичной показухой на тему военных разработок в других странах. По общемировым меркам мы ещё только подтягиваемся к их уровню пиара.

Цитата, zhelezyaka сообщ. №5
1. Они были воплощением всей самой передовой отечественной конструкторской и технологической мысли
Они и есть воплощения передовой отечественной конструкторской мысли. Могут быть в чём-то лучше, в чём-то хуже зарубежных аналогов. А где-то, действительно, могут пока что не иметь зарубежных аналогов, как Т-14 например.

Цитата, zhelezyaka сообщ. №5
2. Служили Родине.
Примут на вооружение – будут служить. Это не означает, что до принятия на вооружение технику нельзя показывать и рассказывать о ней. Вы знаете, что во всём мире самоходные миномёты с автоматом заряжания можно по пальцам одной руки пересчитать? А не сказали бы, что на "Лотосе" будет АЗ, так бы и считали, что это очередной самоходный миномёт с ручной подачей боеприпасов.

Цитата, zhelezyaka сообщ. №5
3. Пропускаем, ибо это уже "политика".
Как показывает мировой опыт, правильный пиар своих вооружений и на международную политику влияет.

Цитата, zhelezyaka сообщ. №5
А я вот даже из своего узкого окопа вижу, что это не так.
Что именно не так? Новая техника на боевое дежурство постепенно заступает. А то, что дольше, чем планировали и в меньших объёмах, так в большинстве подобных прграмм во всём мире такое происходит. Скорее исключением является, когда делают сколько планировали и в срок.

Цитата, zhelezyaka сообщ. №5
Может они и относительно хороши будут. Но они не  "воплощение всей самой передовой отечественной конструкторской и технологической мысли".
В чём именно? Технологии постоянно совершенствуются. И техника будет модернизироваться при накоплении определённого уровня новых технологий. Если все новые разработки добавлять, как только они появятся, то тогда вечно разрабатывать и испытывать новую технику будут.

Цитата, zhelezyaka сообщ. №5
Есть тут представители АП, ФСБ, МО РФ? Обращайтесь. Я всё объясню, растолкую и аргументирую, предъявлю "фактуру".
С "фактурой" Вам не на форум сайта, а в приёмную ФСБ нужно писать.
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№11
04.03.2019 15:51
Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №10
Вам не на форум сайта, а в приёмную ФСБ нужно писать.
Не стоит идеализировать компетентность компетентных органов.  Они свои задачи сейчас видят несколько в ином свете. Хотя, я могу и ошибаться. Хотелось бы в этом ошибиться. А вдруг кто-то есть формата Берии.
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№12
04.03.2019 15:54
Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №10
Что именно не так?
Я написал выше. Конкретнее не хотелось бы тут писать.
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№13
04.03.2019 16:00
Цитата
в нем обеспечивается десантирование экипажа внутри, как и у всех машин ВДВ
При этом 2С42 "Лотос" весит около 18т, а БМД-4М - 13,5 т. При этом многие "эксперты" заявляли (вроде даже начиная с Шаманова), что на базе новой универсально платформы "Курганец-25" невозможно создать  БМД, т.к. масса будет слишком большой, а надо обязательно не больше, т.к. в Ил-76 надо запихать 3 штуки, иначе - вообще не вариант. Но почему-то напрочь при этом забывают, что для ВДВ делают и более тяжёлую бронетехнику и нормально. Ну и, конечно, 25 в названии "Курганца" - это максимальный вес. БМП-3, на базе которой и создан БМД-4М, весит 18,7 т, т.е. более 5 т сократили.


Геннадий Гущин
Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №4
Посмотрите сколько подобного пиара бывает вокруг западных программ по разработке БТТ
Сколько парадов с бронетехникой проходит ежегодно в США? Нисколько. Трамп хотел провести в кои-то веки, но ему не дали. А у нас во многих городах да по несколько раз в год: как просто праздники разные, так и различные юбилеи, годовщины. А во сколько раз бюджет МО США больше бюджета российского МО?

Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №4
А на выходе получаются таки вот презентации
Сколько стоит такая презентация по сравнению с парадами?

Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №4
Вам самому не интересно посмотреть на "Лотосы" во время парада, а не ждать ещё год или два, когда они появятся в ВДВ?
Интересно и очень, вот только информативность близка к нулю от парадов. Снимают же фильмы на "Звезде" про разную технику? Вот этого по уши хватит, не нужно тратить денег больше на показуху и пропаганду "не имеющих анал огов в мире".

Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №4
Во времена СССР своей показушной агитации хватало.
Пардон, вам сколько годиков-то? Реально помните те времена? Там ведь всё засекречено было и в "Служу Советскому Союзу" всегда показывали устаревшую технику. Т.е. в 80-е годы новее Т-62 не показывали, истребители там летали МиГ-21, МиГ-23. МиГ-29 впервые показали при горбачёвской перестройке и гласности. Да и не было там такого повального бахвальства, что у нас техника лучшая в мире, "не имеет аналогов в мире" - эта фигня уже в постсоветские времена попёрла. Новинками при СССР не хвастались, их скрывали, хотя разведка штатовская давно всё знала, т.е. скрывали в основном от своих же. Может были какие-то редкие случаи, когда надо было что-то показать американцам - чтоб боялись, но в основном одно старьё показывали народу своему. При СССР 23 февраля был рабочим днём. Праздников меньше было как и парадов и прочей показухи. В "Зарубежном военном обозрении" можно было гораздо больше прочитать (посмотреть фото, в том числе цветные) про НАТО-вскую технику, чем где бы то ни было узнать про отечественную. Была у меня книга "Современные боевые корабли" про НАТО-вские корабли, про отечественные подобной литературы не видел. Была книжка "Боевые взлёты" про нашу авиацию и там самый современный самолёт был МиГ-21.

Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №4
не стоит забывать, что и во времена СССР подобного хватало.
А что в этом хорошего? Зачем это перенимать? Экономить надо, а деньги лучше пустить на перевооружение. Живьём парад всё равно очень мало кто увидит, а вот по телевизору (в интернете) - на порядки больше, там и показать, рассказать можно гораздо подробней и при этом стоить будет дешевле.

Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №4
Если нет, то в чём претензии к организаторам российских военных парадов?
Есть! Не нужны они в таких количествах. Достаточно проводить только в Москве, только на День Победы и только по юбилейным датам, т.е. не чаще, чем раз в 5 лет, а то и раз в 10 лет. Каждый год всё равно никакой новой техники не появляется, а вот лет за 5 уже можно насобирать новинок, за 10 - и подавно. Вот тогда парад будет очень интересным. Хотя, в любом случае, всё равно лучше посмотреть на новинки в специальных фильмах
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№14
04.03.2019 16:05
Цитата, Враг сообщ. №13
Достаточно проводить только в Москве,
Согласен. Зачем этот напряг по всей стране? Для войск парады эти - сущий дурдом. Отвлечение сил и средств от непосредственных весьма трудных задач. По телеку все Москву смотрят. Можно много денег реальных сэкономить по стране.
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