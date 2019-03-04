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04.03.2019
Вестник Мордовии

Легендарный "летающий" танк Т-80У мог стать основным в армии Индии

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Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

Российский танк Т-80У, считавшийся в начале 90-х годов одним из лучших в мире, мог поступить на вооружение индийской армии.

Эта боевая машина с большим успехом экспонировалась на выставке вооружений в Абу-Даби в 1993 году. Танк с газовой турбиной в 1250 л.с. тогда лихо гонял по полигону, резко брал крутые подъемы, совершал прыжки, после чего его прозвали "летающим".

В результате машиной из Омска заинтересовались шведские и китайские военные. Понравился он и танкистам Индии, которые попросили продемонстрировать его у себя на родине. Там же состоялись испытания нижнетагильского Т-72С.

Что любопытно, индийские конструкторы во время создания национального танка "Арджун" планировали установить на него газовую турбину мощность 1500 л.с. И хотя к этому моменту в качестве силовой установки уже был выбран дизельный двигатель, им наверняка было интересно, как поведет себя ГТД в экстремальных условиях пустыни Тар.

К сожалению, вскоре обнаружились проблемы, во время одного из этапов произошло расплавление лессовой пыли на элементах проточной части двигателя, в результате чего он вышел из строя. По некоторым данным, тогда специально не был включен режим "пустыня", чтобы продемонстрировать все уникальные преимущества в маневренности и подвижности.

В этом режиме происходит падение мощности, и Т-80У становится не таким скоростным, как обычно. И двигатель тогда точно бы не "спекся".

В результате индийские военные пришли к выводу, что газовые турбины не приспособлены для службы в условиях их страны, и российские Т-80У решили не закупать. К слову, не одобрили они и более "простой" Т-72С с дизелем мощностью 840 л.с.

В результате только через 6 лет, в 1999 году, российские танкисты снова вернулись в Индию, но уже с Т-90С, который успешно прошел все испытания и вскоре пополнил танковый парк индийских сухопутных войск.

Что же касается Т-80У, то в 90-е годы эти боевые машины поступили в армии Южной Кореи и Кипра, где до сих пор успешно эксплуатируются. В то же время большая часть танков составляет основу Кантемировской дивизии. Они отлично себя "чувствуют" в условиях средней полосы и русского севера и очень нравятся российским танкистам.

Лев Романов

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
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Страны
Индия
Кипр
Китай
ОАЭ
Россия
Швеция
Южная Корея
Продукция
Arjun Mk II
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-80У
Т-90 "Владимир"
Т-90С
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