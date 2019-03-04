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04.03.2019
ТАСС

Минобороны: системы С-500 появятся в войсках в ближайшее время

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Источник изображения: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

В 2019 году обучение для работы на комплексе завершит первая группа офицеров, отметил начальник Военной академии воздушно-космической обороны генерал-лейтенант Владимир Ляпоров

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Новейшие российские зенитные ракетные системы С-500 должны появиться в войсках в ближайшее время. В 2019 году завершит обучение первая группа офицеров для работы с ними, сообщил газете "Красная Звезда" начальник Военной академии воздушно-космической обороны генерал-лейтенант Владимир Ляпоров.

"Замечу, что в 2019 году пройдет первый выпуск офицеров, которые окончат академию по программе обучения для работы на комплексе С-500, которого пока нет в войсках, но мы его ожидаем в ближайшее время", - сказал генерал.

Он уточнил, что военные в настоящее время обучаются по программам работы с комплексами С-500 в учебном центре подготовки специалистов зенитных ракетных войск в Гатчине (Ленинградская обл.).

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что поставки системы С-500 в войска начнутся в 2020 году. Комплекс создается с возможностью эксплуатации в ближайшие 25 лет. В западной прессе отмечалось, что на испытаниях новая российская система смогла поразить цель на дальности 481,2 км, что на 80 км дальше, чем у любой существующей системы ПВО.

Расположенной в Твери Военной академии ВКО 1 марта исполняется 62 года. Сегодня вуз готовит офицеров по двухгодичной программе на должности командиров полков противовоздушной обороны, начальников штабов, заместителей командиров полков. Всего курсантов выпускают по 13 специальностям.

Комплексы С-350

Первые зенитные ракетные комплексы С-350 поступят в учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине (Ленинградская обл.) в конце 2019 года, отметил Ляпоров.

"В конце же года ожидается поступление в центр первых комплексов С-350 "Витязь", - сказал он.

О том, что военным в 2019 году поставят первые "Витязи", сообщал в декабре 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу. С-350 - комплекс средней дальности, разработанный Концерном ВКО "Алмаз-Антей" для войсковой ПВО. Система имеет максимальную дальность поражения целей 60 км, максимальной высоту - 30 км.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
Продукция
С-350 50Р6А "Витязь"
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